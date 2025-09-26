ИЗПРАТИ НОВИНА
Любозар Фратев за фотоалбума "Пловдив през призмата на времето": Машина на времето, която буди емоции
Автор: Цвети Тончева 15:36
©
Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Любозар Фратев, председател на Съвет по туризъм, за фотоалбума с пощенски картички и фотографии на Пловдив, който ще представят днес по повод Световния ден на туризма. 

Разкажете ни повече за този фотоалбум! Какво представлява той?

Това е поредното издание на фондация "Балкански културен форум", 22-то от поредицата, която подхванахме през 2007 г. и която продължаваме и до днес. Верни сме на нашата кауза да работим за съхраняване на паметта на Пловдив и този път избрахме един по-различен метод – албум. По този начин, макар и с по-малко думи, онагледяваме историята на града с фотографии на Пловдив от ХІХ и ХХ век.

Другата разлика от повечето ни досегашни издания е създаването на нов продукт, а не преиздаване на съществуваща книга. В албума могат да се намерят както скъпи спомени, така и неизвестни за вас факти, запечатани на фотографска хартия, с кратки обяснения към тях. публикуваните фотографии са част от фондовете на Държавен архив – Пловдив и Регионален исторически музей – Пловдив и се публикуват с тяхно разрешение.

Защо решихте да е книжно изданието, а не дигитално?

Книжно, да, за да бъде по-достъпно. Все още много хора предпочитат да държат в ръката си книгата, вестника, отколкото да работят с интернет. Изданието стана възможно благодарение на нашето добро, десетилетно сътрудничество с Регионалния исторически музей в Пловдив и безценната помощ на Държавен архив – Пловдив.

Какво по-любопитно ще видим вътре?

Пощенските картички и старите фотографии са елемент на културно-историческото наследство и са важен, ценен, понякога и единствен исторически източник на информация. Съхраняват се във фондове от различни институции – музеи, библиотеки, архиви, както и в частни колекции. Но част от тях стават достояние на широката публика чрез изложби и публикации. Пловдивските институции – Народна библиотека "Иван Вазов", Регионалният исторически музей, както и Държавният архив в Пловдив, са едни от първите, които показаха част от тези истински богатства в своите фондове.

Но докато на изложбите пощенските картички и фотографии могат да ги видят всички посетители, то не така е за печатните издания. Защото обикновено те са доста обемни, не са достъпни като цена и затова са предназначени най-вече за специалистите. Затова нашата цел беше да създадем едно достъпно издание както по обем, така и по цена, и с него да достигнем до всеки пловдивчанин и гост на града, който е любител на миналото и оценява възможността и познавателната стойност на старите пощенски картички и фотографии, като показва общата картина и детайлите на миналото. Те помагат да не избледнява или съвсем да не се загуби спомена за града. Споменът за емблематични за Пловдив, но вече несъществуващи сгради, жертви на недалновидни управници, мегаломански градоустройствени проекти или просто на човешката глупост, са част от този албум. Това е една своеобразна машина на времето, пътуването с която буди емоции, размисъл, носи познание, пък защо не и носталгия за някои от нас.

Това е едно пътуване, необходимо и полезно, особено за по-младите, защото връща и тях, пък и нас, с повече от 130 години назад към малко познати, позабравени или заличени места от нашия Пловдив.

Ще разлистите страниците, да се разходите по ул. "Княз Александър І", по "Търговската улица", по "Станционна улица", да погледнете към емблематичните пловдивски тепета, да се разхладите в прохладата на "Цар-Симеоновата градина", да видите езерото, което отдавна вече не е същото. И да се почувствате горди, че живеете или сте гости в един древен град.

За който важат великолепните думи на д-р Васил Пеев: "Няма съмнение, че Пловдив е най-старият и най-интересен град в България. Неговото име се споменава от старите летописци и историци почти винаги, придружен с най-ласкави епитети, а неговата слава е преживяла векове и е стигнала до нас с един изключителен блясък. И сега всеки културен човек, който го посети, остава очарован от неговата красота и проявява интерес към неговото романтично минало“.

Това е точно така. Наистина много пловдивчани се вълнуват, като видят фотографии на някои знакови стари сгради, които вече са съборени и т.н. Места, които познават от детството си – винаги е вълнуващо такова нещо. 

Ще има ли още нещо по повод Деня на туризма?

27 септември е обявен от Световната организация по туризъм към ООН през 1980 г. за Деня на туризма. Тази година се пада в събота, в почивен ден.

Съветът по туризъм има традиция над 20 години да отбелязва този празник, както и рождения ден на Съвета по туризъм, който пък е на 27 януари, и тази година ще го направим по този своеобразен начин. В 17.00 часа ще тръгнем от Източната порта, за да разгледаме този сравнително нов обект, реставриран, с екскурзовод от Общински институт "Старинен Пловдив", ще минем през Хисар капия и ще стигнем до другия нов обект – това е Небет тепе, на който също ще ни запознаят с това какво представлява този нов обект. След което ще се спуснем към Къща "Иван Черноземски", ще представим този албум, който също има идея да запали не само пловдивчани, но и гостите на града, да ги върне към миналото му, и ще пием по чаша вино за здравето на пловдивския туризъм.







