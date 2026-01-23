ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лидия Горинова има нужда от помощ
"През годините тя се е утвърдила като всеотдаен педагог и отговорен ръководител, който работи с грижа, търпение и любов към децата и с уважение към техните семейства.
Освен професионализма си, Лидия е позната в общността като човек с голямо сърце, винаги готов да помогне, да изслуша и да подкрепи.
За съжаление, тя самата се изправя пред едно от най-тежките изпитания в живота си – борба със сериозно онкологично заболяване. Рак на черния дроб.
Тя има нужда от нашата подкрепа. Всеки жест има значение. Всяко дарение – независимо от размера му – е крачка към надежда, лечение и шанс.
Призоваваме всички, които могат, да дарят според възможностите си. Дори най-малката сума е безценна, когато е подадена от сърце.", споделят близки и приятели на Лидия.
Сумата за лечението и е 100 000 EUR, а на този етап са събрани 21 902.82 EUR.
Всеки който иска да помогне, може да го направи през този линк:
https://pavelandreev.org/bg/campaign/podaite-raka-na-lidiya
