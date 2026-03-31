Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:30 / 31.03.2026 08:30 / 31.03.2026

Античният театър ще посрещне Ricchi e Poveri в Пловдив! Историческият първи концерт на италианските музикални легенди и любимци на няколко поколения меломани ще се състои на 27 септември тази година от 20:00 часа.



Изпълнителите на мегахитовете "Sarà perche ti amo“, "Che sarà“,“Made in Italy“, “Se m’innamoro“, “Mamma Maria", “La prima cosa bella", “Voulez-vous danser", "Ma non tutto la vita“ и много други, печелят неведнъж награди на фестивала "Санремо" и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители.



Билети за специалния концерт ще се продават от 10:00 часа на 3 април онлайн и в мрежата на Еventim.bg. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени, са: билетна каса на Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив, бензиностанции OMV, магазини На тъмно, Office 1 Superstore, "Технополис", касите на "Български пощи" и други.



Суперзвездите Ricchi e Poveri идват придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас и Джанпаоло Ноче на барабани.



Ricchi e Poveri са най-популярната световно призната италианска група. С над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума, те се превърнаха в култов културен феномен, печелейки голяма популярност сред всички възрастови групи.



През 2024 година за изненада на всички. "Ma non tutta la vita“ влезе в Топ 10 в Италия в Spotify, Amazon Music и iTunes, потвърждавайки, че е сред най-слушаните песни в Италия на всички основни дигитални платформи с общо над 50 милиона слушания само в Италия. След като многократно надхвърлиха прага от 8 милиона месечни слушатели в Spotify, те се оказват артистите с най-много месечни слушатели на платформата сред участвалите в 74-ия фестивал в Сан Ремо.



Клипът влезе в Топ 10 на най-гледаните видеоклипове в YouTube в раздел Музика и във VEVO с милиони гледания. В TikTok песента стана вирусна до степен да бъде една от най-популярните песен в Италия за повече от две седмици с повече от 340 хиляди творения и 630 милиона гледания.



Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение заедно с Ricchi e Poveri и вечните им хитове! 27 септември, Античен театър на град Пловдив!



Деца до 6 годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16 годишна възраст ползват 50% намаление.



Всички лица до 18 годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration.