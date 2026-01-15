Кристиян Владов, РПНМ Пловдив: Ние сме единственият музей в световен мащаб, в който се отглеждат антарктически риби

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Кристиян Владов, уредник в РПНМ - Пловдив, за "Огън и лед" и Артарктида.



Какво точно ще представлява това тридневно събитие, което е част от големия фестивал "Пловдив си ти"? И доколкото разбирам, свързано е с Антарктида, където бяхте с вашия колега?



Точно така. Благодаря отново, че сме ваши гости. Събитието "Огън и лед" е свързано, първо, с нашия леден фестивал, прекроихме го към една допълнителна изненада, която ще се проведе на 17-и - огнен спектакъл "Повелители на мечти" се казва, но ще има доста неща за Антарктика. Това е ледената част откъм нашия фестивал. През 3-те дати, 16-и, 17-и, 18-и, от 11.00 до 13.00, и от 14.00 до 16.00 часа, ще има "фейс арт". Всички гости на музея, дечицата, ще могат да се превъплътят в любими морски същества или каквото те пожелаят. Наши колеги ще ги рисуват. Отделно ще има ателие за оцветяване в зала "Ботаника“, където децата ще могат да се потопят в света на антарктическите животни.



А в 17.00 часа а 16-и гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева ще изнесе лекция на тема "Антарктически микросвят". Тази наша колежка работи с антарктически дрожди. Това ще беше доста интересно, тя ще разкаже за нейните проучвания. После ще ни покаже изложба, която е нарисувана върху петрита – нещо, което е хем нестандартно, хем и любопитно.



После, с моя колега Стефан Кюркчиев, ще имаме честта да изведем лекция за 33-ата научна експедиция, в която бяхме включени – какво се случи, какво сме донесли, какво следва от тук нататък.



На другия ден, на 17-и, известната писателка Виктория Петкова с нейния "Българознайко", който показва из цял свят нашите чудеса. Тази книжка дори е летяла до Космоса в ракетите на Мъск "SpaceX". Тя ще разкаже повече за Антарктика също, за Ледения континент, за други емблематични фигури, които са покорили не само нашата българска база, но и като цяло континента.



Ще открием и една фотоизложба, аз и моят колега Стефан Кюркчиев, в която ще покажем фотоси от нашето ходене на терен.



След това ще бъде и този огнен спектакъл "Повелители на мечти". А на 18-и от 11.00 часа ще има куклено представление с авторска музика, арт работилница за деца "Малкото пингвинче".



Вашата идея каква е? Искате да покажете на децата, да им разкриете един различен свят и как организмите оцеляват там, нали така?



Искаме да им покажем от тези малките микроорганизми, които са се адаптирали към тези критични условия, до хидробионтите, примерно, които са рибите. Да им покажем първия аквариум в света, в който се отглеждат и се описва тяхното поведение, който се намира при нас, в Пловдив. От арт работилничките, до които ще се докоснат, до животните, за които вече са научили как изглеждат, на белия лист, да развихрим тяхното въображение. Общо взето, нашата мисия е да ги обогатим информативно и да запалим тяхното въображение и знания.



Коя ще бъде най-любопитната част? Има ли някакви изненада, която подготвяте за тях? Нещо интересно, което особено ще ги грабне?



Всичко, според мен, ще е изненадващо и вълнуващо за тях. Аз, като пристрастен, всичко ми е любимо, свързано с темата "Антарктида" и не мога да кажа,че това е "черешката на тортата", всяко едно нещо си има своята част. И това да им покажем, че ние сме част от едно голямо цяло и не може да не опазваме света и животните само тук, или само на другия край на света. Трябва навсякъде да имаме едно Nota Bene: животните са важни, природата трябва да я запазим чиста и да не избиваме и замърсяваме света ни.



Може би ще разкажете отново за вашите лични впечатления от Антарктида, където бяхте с вашия колега?



Не само личните впечатления, но ще допълним още, тъй като има интересни неща, които вече се случиха в аквариума. Вече имаме женски полярни рибки, но все още нямаме мъжки. Така че имаме хайвер, с което стигаме още една стъпка напред в нашето проучване, с което да ги размножим в контролирани условия. Това е най-малкото, тъй като не е описано в аквариум да се случва.



Колко време мина от експедицията?



Ами, февруари ще стане точно една година.



И през това време вече рибите тръгнаха да се размножават, нали така?



Ами, не може да се каже, че са тръгнали да се размножават. По-скоро съзряха полово, което означава, че вече имаме хайвер. Не се е получило чифтосване, тъй като все още нямаме риба, която да показва морфологично: "Аз съм мъжки индивид и искам да оплодя женските". Но със сигурност имаме вече описани женски видове, които имат хайвер, които са го изхвърли, което ще го покажем в нашата презентация.



Но пък успешно оцеляват в условията, които сте им създали и които са близки до Антарктида?



Да, да, абсолютно, оцеляват, растат. Вече са доста нараснали.



Това е ваша грижа. Колко са нараснали?



Не съм ги измервал, но на око, видимо е от началото на пускане в аквариума досега, че растат. Не искам да ги стресирам допълнително...



Колко риби докарахте?



Пет бройки. Една крокодилова ледена риба, другите са нототении. Единият вид е нототения кордицепс, другите са нототения роси.



Това са редки риби, които вече се отглеждат в нашия Природонаучен музей.



Точно така. В смисъл, нашият е единственият музей в световен мащаб, в който се отглеждат антарктически риби.



Това е страхотно! И всичко това е ваша грижа, на вас лично, Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев? Вие се занимавате основно с това?



Да, точно така. Нашият екип, на двамата.



Какви са грижите, които изискват ежедневно тези ценни риби?



Ами, основното е наблюдения. Второто - тези условия, които сме ги пресъздали, са минусови температури, което означава, че това трябва да се проверява, да се проверява сали техническата част е изправна. Второ, трябва да се правят тестове на водата, тя трябва да отговаря на условията - да е чиста и пригодна за живота за тези риби. Ако не е окей, се сменя или се очиства химически.



Защото малка грешка може да доведе до тяхната смърт?



Ами да. Представете си организъм, който се е адаптирал при изключително негативни условия на средата и всяка промяна за него би шокирал този организъм. Затова трябва да сме педантично изрядни в техните параметри на живота, като имаме предвид вода и температура.



Няма място за експерименти, като се има предвид колко много усилия положихте, за да ги докарате до тук, нали така?



Да. 57 дни плуване с кораб, за да може да ги докараме живи, не бих рискувал нищо.



Това беше втори опит, нали така?



Принципно е първи опит ние да се включим в експедиция. Преди нас колеги са опитвали, но не мога да кажа те през какво са минали, не мога да преразказвам през техните очи. Знам, че докараха един образец. Има доста неизвестни по пътя и тънкости, които на терен трябва да се извършват всеки ден - от смяната на водата в кораба, до тяхното захранване, до наблюдения да не се избият, ако има някаква вътре видова агресия. В смисъл, има си детайли, които са под въпрос. Все пак, колегите от Япония точно поради тази причина не са успели. Те също са се опитвали, но рибите са се избили по време на пътя.



Може би и други са опитвали?



Нямам информация. Правих една литературна справка да видя мога ли да почерпя от някъде ноу-хау, или има ли описана методика за това, но никъде не успях да срещна подобен тип литература. Писал съм до всичките научноизследователски центрове, лаборатории на терен, които не се показват на широката общественост.



Едно малко дете не може да се запознае с адаптивните механизми на този организъм или да види как изглежда и да си каже: това нещо трябва да бъде запазено. Защото там са минусови температури, имаме глобално затопляне. В един момент това нещо може да загине, това е ценно за планетата.



Защото всяко едно нещо, както споменах, е като едно домино. Ако се премахне, има ефект на пеперудата. Както се казва, убивате пеперуда тук, в края на света се получава ураган.



Фактически, вие допринасяте и за това да се запази този вид на планетата?



Ами, както споменах, първата цел беше да се опитаме да докараме живи образци. Втората е да се опитаме да ги размножим в тези контролирани условия. Защото, ако се изгуби този вид, ние ще имаме вече метода и механизма как да успеем да го размножим и да го запазим.



Ваша ли е идеята за това тридневно събитие на музея "Огън и лед"?



Не мога така да кажа, не може да обобщавам така. Ние сме голям сплотен колектив, идеите са общи и подкрепени топло от нашия директор, защото без г-н Огнян Тодоров, няма как нещата да вървят напред и нагоре.



Да, така е. И нека отново да кажем, че Природонаучният музей подготвя за децата отново вълнуващо събитие "Огън и лед", този път тридневно. И то ще бъде част от този дълъг уикенд, който фондация "Пловдив 2019" подготвя - "Пловдив си ти" за 7 години от инициативата "Пловдив – Европейска столица на културата". Много благодаря на Кристиян Владов!