Класическа музика, джаз, танц, изобразителни изкуства и фолклор представя фестивалът Made at the Academy

© Класическа музика, джаз, танц, изобразителни изкуства и фолклор – 2 дни, 8 и 9 юни, пловдивчани и гостите на града ще имат възможността да се насладят в цялост на творческия потенциал на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив /АМТИИ/. За първи път фестивалът Made аt the Academy, част от Културния календар на града за 2021 година, представя като полифонично изграден мултижанров продукт изкуствата в едно от най-престижните висши учебни заведения на България. На различни сцени и локации студенти и преподаватели, водещи имена в българското съвременно изкуство, ще изявят своя талант.



Всички арт събития са с вход свободен.



На 8 юни от 18.00 ч. Made аt the Academy стартира на Римския стадион с документалната изложба "Архитектурното богатство на Академията", дело на проф. д-р Галина Лардева и доц. д-р Александър Гьошев. На мобилни конструкции се проследява историята на сградите, в които се помещават днес специалностите на академията – прочутото Жълто училище; Централната сграда, разположена непосредствено до античния театър, дело на една от първите жени архитектки в България- арх. Винарова; красивото Славейково училище, в което е преподавал Петко Р. Славейков; артистичното Зелено училище; сградата на ул. "Съборна", дело на арх. Йосиф Шнитер и др. Изложбата ще продължи до края на юни.



Два часа по-късно, в 20.00 ч., също на Римския стадион Академичният оперен театър с художествен ръководител доц. Пламен Първанов вдига завеси за премиера пред пловдивска публика на оперетата "Ба-та-клан" на Жак Офенбах с диригент Алия Хансе и режисьор Ивайло Михайлов.



На 9 юни, от 18.00 ч., залите за временни експозиции на Градската художествена галерия на ул. "Княз Александър I Батенберг" № 15 отворят врати за представителната Годишна изложба на факултет "Изобразителни изкуства" на Академията, в която се представят всички специалности: графичен дизайн и фотография, педагогика на обучението по изобразително изкуство, сценография, фотография, дизайн на облеклото, стенна живопис, живопис, графика, скулптура и др. Както всяка година ще бъдат обявени отличените студенти в ежегодния студентски конкурс.



Същата вечер от 20.30 ч. Академията събира пловдивчани и гости на града на Античния театър за кулминацията на фестивала - Представителния концерт "Академията кани Пловдив" с участието на Хор на студентите, Ансамбъл съвременни танцови техники, Академичния народен хор, Академичен фолклорен ансамбъл, Академичен народен оркестър, Академичен смесен хор Гаудеамус, Студентска поп и джаз формация при АМТИИ, Интро квартет и много други изпълнители.



Като значима образователна културна институция в Пловдив АМТИИ има амбицията да превърне фестивала Made аt the Academy в ежегоден постоянно обновяващ се арт форум, на който публиката да става съпричастен свидетел на успехите на Академията в подготовката на бъдещи творци и заедно с това оформя техните качества в естествена сценична публична среда. В лицето на организаторите на проекта проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и проф. д-р Галина Лардева, екипът на висшето училище по изкуствата очаква Made аt the Academy да заеме мястото си сред най-значимите събития в културния живот на Пловдив.



Проектът Made аt the Academy се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с ОИ Старинен Пловдив.