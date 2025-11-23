ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киномания продължава с пълна сила в Пловдив
От 18:00 часа пък кино феновете ще могат да видят носителят на наградите за най-добър режисьор, най-добър актьор и награда на ФИПРЕССИ от Кан - “Тайният агент". През 1977 г. Бразилия е в разгара на военната диктатура. Марсело, бивш университетски преподавател, е притиснат от властите, които искат да присвоят научните му открития. Принуден да напусне дома си, той се укрива сред хаоса на град, където нощем звучи музика и се вихри карнавал, а денем царят страх и репресии. Параноята расте, границата между съюзници и врагове се размива, а Марсело търси начин да оцелее, докато се бори със собствената си вина и безсилие. Клебер Мендонса Фийо превръща “Тайният агент" в повече от политически трилър: това е кинематографична медитация за страх, вина и илюзии.
