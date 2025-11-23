Киномания продължава с пълна сила в Пловдив

© Киномания продължава с пълна сила и през втория си уикенд в Пловдив. В неделя отново ни очакват две заглавия от селекцията на фестивала. В 16:00 часа е началото на френския филм “Жан Валжан". Филмът предлага ново и интимно тълкуване на героя от класическото произведение на Виктор Юго, "Клетниците“. Той се фокусира върху първоначалния етап от живота на Жан Валжан, когато той е освободен след деветнайсет години затвор и се сблъсква за първи път с нормално човешко отношение. Той намира подслон при епископ и неговото семейство, които го посрещат с доброта и състрадание. Тази среща поставя началото на вътрешната му трансформация от озлобен мъж към човек, търсещ изкупление и нова цел в живота. Творбата се отличава с емоционална дълбочина и фокус върху личната еволюция на героя.



От 18:00 часа пък кино феновете ще могат да видят носителят на наградите за най-добър режисьор, най-добър актьор и награда на ФИПРЕССИ от Кан - “Тайният агент". През 1977 г. Бразилия е в разгара на военната диктатура. Марсело, бивш университетски преподавател, е притиснат от властите, които искат да присвоят научните му открития. Принуден да напусне дома си, той се укрива сред хаоса на град, където нощем звучи музика и се вихри карнавал, а денем царят страх и репресии. Параноята расте, границата между съюзници и врагове се размива, а Марсело търси начин да оцелее, докато се бори със собствената си вина и безсилие. Клебер Мендонса Фийо превръща “Тайният агент" в повече от политически трилър: това е кинематографична медитация за страх, вина и илюзии.