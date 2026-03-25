Над 126 млн. евро в заплати е изплатил Kaufland България за последните две десетилетия в Пловдив и региона, сочат данни на ритейлъра. В петте филиала на хипермаркета в града "под тепетата“ и в логистичния център в с. Стряма през 2026 г. компанията осигурява работа на над 1030 служители, което се превръща в осезаема подкрепа за семейните бюджети и за местната икономика.
Компанията последователно инвестира и в допълнителни придобивки за своите екипи в региона. За 20 години в област Пловдив са изплатени над 7,2 млн. евро за социални придобивки, включително ваучери за храна, а общият размер на внесените осигуровки в държавата надвишава 38 млн. евро. Така приносът на Kaufland като работодател се измерва не само в броя работни места, а и в по-широката подкрепа за сигурността и доходите на служителите.
Kaufland оставя измерим отпечатък и върху местните бюджети в региона. За периода 2005–2025 г. компанията е внесла общо над 5,4 млн. евро местни данъци и такси към общините Пловдив и Раковски под формата на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. От тях близо 2,5 млн. евро са платени към Община Пловдив за петте филиала в града, а над 2,9 млн. евро – към Община Раковски за логистичния център в с. Стряма.
Именно в годината, в която Kaufland отбелязва своята 20-годишнина от откриването на първия си магазин в България, веригата избра да изненада пловдивчани с още една видима стъпка напред. Компанията обнови всичките си пет филиала в Пловдив, като общата инвестиция в проекта надвишава 500 000 евро и включва модерни интериорни елементи и оборудване, както и разширен продуктов асортимент с акцент върху сериите за готови и полуготови храни.
Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 8000 служители. През 2026 г. компанията разполага с 70 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв.
Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.
/
12:39
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.