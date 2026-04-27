Катастрофа е станала днес на Ягодовско шосе в Пловдив, съобщи читател на Plovdiv24.bg. Вследствие на пътнотранспортното произшествие единият от автомобилите е излязъл извън пътното платно. Органите на реда тепърва ще изясняват причината за удара, но най-вероятно става дума за отнето предимство.

Сблъсъкът се е случил точно пред отбивката за комплекс Vida Verde. Човекът уточнява, че проблемът тук е доста по-сериозен и е свързан с трудностите, които излизащите от жилищния комплекс срещат ежедневно.

Според пловдивчанина отговорните институции трябва да вземат мерки, за да могат по някакъв начин влизащите и излизащите оттам да бъдат улеснени. Инцидентите тук не са рядкост, казва още подателят на сигнала.