Пролетната кампания на "Капачки за бъдеще" се завръща в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите. Ето какво казват те:

С огромна радост ви каним да се включите в поредното издание на каузата, която обединява хиляди българи. Нека заедно превърнем пластмасата в надежда и нова медицинска апаратура за децата на България!

Място: Паркингът на МЕТРО 1

Дата: 25 април 2026 г.

Час: от 09:00 до 13:00 ч.

Какво събираме?

Само пластмасови капачки, предварително поставени в чували или здрави торби. Този път на място ще има специални урни, в които можете да дарите:

Стотинки (монети);

Левове, излезли от обращение (стари емисии, които все още могат да помогнат).

Стани доброволец – имаме нужда от ТЕБ! За да се справим с тоновете капачки, търсим силни ръце и усмихнати сърца. Ако искаш да се включиш в екипа ни:

Свържи се с мен на тел: 0897 906 061. Нуждаем се и от консумативи! За организацията на събитието ще сме изключително благодарни, ако дарите:

Минерална вода (бутилки от 0.5 л);

Макетни ножчета и хартиено тиксо (около 5 см);

Нитрилни ръкавици без талк (размери S до XXL);

Мокри кърпички (големи пакети);

Свински опашки (30-40 см);

Работни ръкавици със силиконово покритие;

Зеблени чували, чували за грозде и плътни полиетиленови чували (100-160 л);

Метли с широка основа (50-80 см), лопати за сняг и боклук;

Дъждобрани (ако вали).

Материалите може да предадете директно на доброволците в шатрите в деня на събитието. На място ще откриете и нашия благотворителен базар с прекрасни артикули.

Очакваме ви, за да поработим здраво, да се изморим качествено и да се забавляваме, правейки добро!