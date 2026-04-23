Пролетната кампания на "Капачки за бъдеще" се завръща в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите. Ето какво казват те:
С огромна радост ви каним да се включите в поредното издание на каузата, която обединява хиляди българи. Нека заедно превърнем пластмасата в надежда и нова медицинска апаратура за децата на България!
Място: Паркингът на МЕТРО 1
Дата: 25 април 2026 г.
Час: от 09:00 до 13:00 ч.
Какво събираме?
Само пластмасови капачки, предварително поставени в чували или здрави торби. Този път на място ще има специални урни, в които можете да дарите:
Стотинки (монети);
Левове, излезли от обращение (стари емисии, които все още могат да помогнат).
Стани доброволец – имаме нужда от ТЕБ! За да се справим с тоновете капачки, търсим силни ръце и усмихнати сърца. Ако искаш да се включиш в екипа ни:
Свържи се с мен на тел: 0897 906 061. Нуждаем се и от консумативи! За организацията на събитието ще сме изключително благодарни, ако дарите:
Минерална вода (бутилки от 0.5 л);
Макетни ножчета и хартиено тиксо (около 5 см);
Нитрилни ръкавици без талк (размери S до XXL);
Мокри кърпички (големи пакети);
Свински опашки (30-40 см);
Работни ръкавици със силиконово покритие;
Зеблени чували, чували за грозде и плътни полиетиленови чували (100-160 л);
Метли с широка основа (50-80 см), лопати за сняг и боклук;
Дъждобрани (ако вали).
Материалите може да предадете директно на доброволците в шатрите в деня на събитието. На място ще откриете и нашия благотворителен базар с прекрасни артикули.
Очакваме ви, за да поработим здраво, да се изморим качествено и да се забавляваме, правейки добро!
