|Изцяло реновиран е покривът на "Баня Старинна" в Пловдив
"Моята амбиция е да довърша "Баня Старинна" като експозиция, в която може да бъде показвано съвременно изкуство. Вече има такава традиция. Може би знаете, че два проекта преди това не са се реализирали", добави директорът на ГХГ-Пловдив.
По думите му, куполите на банята са в добро състояние, но между тях е имало пукнатини, компрометирани участъци и водата не се е оттичала както трябва. Това вече е завършено, покривът е изцяло реновиран.
"Прави се и хидроизолация на част от основите откъм западната страна, където имаше влага. В момента събираме оферти за събарянето на няколко допълнителни пристройки, които не са част от паметника на културата, а са били построени в 60-те и 70-те години, когато банята е била използвана като такава. Там имаме резервоар за нафта, имаме място за съхранение на въглища, които би трябвало да се премахнат, за да се открие източната фасада на паметника на културата", поясни още Красимир Линков.
Според него работата напредва. Има одобрен проект от НИНКН за цялостния ремонт и адаптирането на банята като изложбено пространство.
"Проектът е готов и само ако излезе нещо непредвидено там, където са тези пристройки, ще се наложи доработване. Надявам се следващата година, при финансиране от страна на Община Пловдив, да започне и основното адаптиране на банята като изложбена площ. Става дума за вътрешното пространство най-вече.
Засега нямаме никакви спънки. Осигурени са средствата както за ремонта на покрива, така и за продължаване на проучването под тези допълнителни пристройки, които са направени там. И за това имаме средства, отпуснати от Община Пловдив", добави директорът на Градска художествена галерия - Пловдив.
