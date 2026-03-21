XXXII Италиански фестивал на красотата и прическата в Пловдив тази година не беше само сцена за международни стилисти, иновации и професионални срещи. Форумът даде видимост и на важна социална мисия, като подкрепи фондация "Светът на Мария“.
В рамките на фестивала посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на фондацията и да закупят ръчно изработени изделия, създадени от хората с интелектуални затруднения, които организацията подкрепя чрез обучение, услуги за развитие и трудова заетост.
Фондация "Светът на Мария“ е учредена през 2012 г. в София от семейството на Мария – млада жена с интелектуално затруднение. Оттогава организацията последователно развива в обществена полза програми, насочени към по-достоен, независим и пълноценен живот за хората, с които работи.
"Ние вярваме, че всеки човек е ценен за общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват“, заяви Цецка Караджова, която стои зад фондацията и е двигател на Alchemista.
За организаторите на фестивала тази кауза е естествена част от философията на събитието.
"Вярваме, че всяко голямо професионално събитие трябва да носи и човешка стойност. Красотата е истински пълноценна, когато може да помага, да дава видимост и да отваря възможности“, каза Елена Кристиано, собственик на Christian of Roma.
Фестивалът, организиран от Christian of Roma, събра в Пловдив международни стилисти, професионални марки, семинари, сценични демонстрации и нови технологии, сред които и системата Koemia за анализ на косата чрез изкуствен интелект. Но редом с професионалната програма, именно присъствието на "Светът на Мария“ придаде на форума още по-дълбок смисъл.
Посланието на тазгодишното издание беше ясно – красотата има истинска стойност, когато създава не само вдъхновение, но и подкрепа.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.