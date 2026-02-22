© Plovdiv24.bg виж галерията Читател на Plovdiv24.bg потърси редакцията ни, за да разкаже за неприятна ситуация, при която канал е прелял в район "Тракия"в близост до бившето тролейбусно депо. От сигнала му разбираме, че освен наводнения частен имот, в който са разположени много автомобили и техника, водата вече е наводнила и ул."Цар Симеон" 52. Нашият читател ни уведомява, че това се случва за втори път в рамките на три дни, а причината е затворен канал заради ремонт на ж.п. линията София- Бургас.