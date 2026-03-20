Христо Пъдев е работил като бензинджия в Кючука, преди да стане популярен актьор. Той сподели историята по време гостуване в подкаста на певеца Тото.
Обичаният творец е носил червен гащеризон, бил е често с омазани ръце и работил по 12 часа на бензиностанция срещу кръчмата "Тромпета".
След нощни смени актьорът заедно с колегите си ходил да хапва шкембе чорба в 7 часа сутринта.
"Жегата в Пловдив ми тежеше и емоционалното преживяване, че аз искам да съм актьор, а сипвам гориво в коли на дебили. Има много прости хора и много умни. Но много идват и са груби и не се държат добре с тях.
Моят катарзис бе, че мечтаех за други неща, а си изкарвах прехраната така, но нямах други опции и нямаше как да живея. Това ме кали и беше важен период", допълни още той.
Всеки път, когато Пъдев зарежда автомобила си на бензиностанция, оставя по 1-2 евро на бензинджията.
Христо Пъдев: Бях бензинджия в Кючука, сипвах гориво на дебили
Рокля на Роко Бароко и Мис България ще открият Италианския фестивал на красотата и прическата в Пловдив
06:15
За 12-тия Национален ученически конкурс по актьорско майсторство - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
18.03
|пон
