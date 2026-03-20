Христо Пъдев е работил като бензинджия в Кючука, преди да стане популярен актьор. Той сподели историята по време гостуване в подкаста на певеца Тото.



Обичаният творец е носил червен гащеризон, бил е често с омазани ръце и работил по 12 часа на бензиностанция срещу кръчмата "Тромпета".



След нощни смени актьорът заедно с колегите си ходил да хапва шкембе чорба в 7 часа сутринта.



"Жегата в Пловдив ми тежеше и емоционалното преживяване, че аз искам да съм актьор, а сипвам гориво в коли на дебили. Има много прости хора и много умни. Но много идват и са груби и не се държат добре с тях.



Моят катарзис бе, че мечтаех за други неща, а си изкарвах прехраната така, но нямах други опции и нямаше как да живея. Това ме кали и беше важен период", допълни още той.



Всеки път, когато Пъдев зарежда автомобила си на бензиностанция, оставя по 1-2 евро на бензинджията.