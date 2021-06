© виж галерията За първи път Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив /АМТИИ/ представи цялостно своя творчески потенциал пред широката публика в 4 арт събития, обединени във фестивала Made at the Academy.



2 дни, на 8 и 9 юни, хиляди пловдивчани и гости на града имаха възможността да се докоснат до "произведеното“ от студенти и преподаватели.



"Досега не сме представяли анблок, наведнъж колко разнородни таланти изграждаме“, каза проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Ректорът на АМТИИ заедно със зам.-ректорът проф. д-р Галина Лардева са инициатори и организатори на грандиозния проект. "Класическа музика, джаз, танц, изложби и фолклор – всички тези изкуства привлякоха хиляди зрители.



Благодаря на Община Пловдив за подкрепата – фестивалът стана част от Културния календар на града за 2021 г. Благодаря и на ОИ Старинен Пловдив за партньорството. Надявам се да превърнем Made аt the Academy в ежегоден арт форум, заемащ достойно място сред най-значимите събития в културния живот на Града под тепетата. По време на фестивала някои от нашите възпитаници имаха своята първа сценична изява пред многобройна публика, а обществеността стана свидетел на актуалните постижения на Академията“, обобщи ректорът проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.



"Аз лично съм много удовлетворена, хората приветстваха видимо емоционално и заинтригувано сътвореното от нас“, сподели също проф. д-р Галина Лардева. Тя и доц. д-р Александър Гьошев са автори на документалната изложба "Архитектурното богатство на Академията“, с чието откриване беше даден старт на фестивала. До края на юни всеки може да разгледа платната, подредени до Римския стадион, чрез които се проследява историята на сградите, в които се помещават днес специалностите на Академията – прочутото Жълто училище; Централната сграда, дело на една от първите жени архитектки в България- арх. Винарова; красивото Славейково училище, артистичното Зелено училище; сградата на ул. "Съборна“, дело на арх. Йосиф Шнитер и др.



Китайски докторанти в АМТИИ, част от състава на Академичния оперен театър с художествен ръководител доц. Пламен Първанов, бяха сред основните действащи лица в представената на Римския стадион за първи път в България оперета "Ба-та-клан“ на Жак Офенбах с диригент Алия Хансе и режисьор Ивайло Михайлов. Зрителите дълго аплодираха завладяващото изпълнение, предизвикало усмивки на лицата и радост в сърцата.



Многобройна публика от млади хора и известни бизнесмени с огромен интерес разгледа Годишната изложба на факултет "Изобразителни изкуства" на Академията в залите за временни експозиции на Градската художествена галерия. Със свои творби участват студенти от всички специалности на факултета: сценография, фотография, графичен дизайн, дизайн на облеклото, мултимедия и виртуална реалност, живопис, графика, скулптура.



Изложбата започна с концерт на Китарен ансамбъл "Академика", завърнал се от успешно турне във Франция. "Какво по-добро съжителство между музиканти и художници! Така е било от много години назад, така са се създавали шедьоври", заяви при откриването проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Тя и заместник-ректорът проф. Галина Лардева връчиха годишните академични награди на най-добре представилите се студенти. Експозицията може да се разгледа до 27 юни. Входът е свободен.



Кулминацията на фестивала и негов прочувствен финален щрих бе мащабният представителен концерт "Академията кани Пловдив“. "Ода на радостта“ още в началото завладя публиката в пълния Античен театър. На фона на органово изпълнение, върху голям екран над сцената, бяха излъчени кадри с личностите дали своя принос за развитието на Академията.



Хор на студентите, Академичен смесен хор Гаудеамус, Ансамбъл съвременни танцови техники, Академичния народен хор, Академичен фолклорен ансамбъл, Академичен народен оркестър, Студентска поп и джаз формация при АМТИИ, Интро квартет, Борислав Ясенов квартет, дует от балета Дон Кихот от Минкус, джаз певицата Марина Господинова и много други талантливи "рожби“ на АМТИИ предизвикаха нестихващи овации до късно вечерта.



Емоцията, завладяла публиката, може да се види и "усети“ в богатия снимков материал от 4-те арт събития, публикуван във фейсбук профила на АМТИИ.