Гъста мъгла захлупи Пловдив

© Първата за новата 2026 година мъгла в Пловдив е факт тази сутрин, предава Plovdiv24.bg. Температурата на въздуха в момента е 6 градуса, като се очаква да достигне до 14 по-късно през деня, но при условие, че мъглата се вдигне.



Днес ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще останат високи. Максималните ще са предимно между 10° и 15°.



В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух и там дъждът ще се примесва със сняг. Дневните температури ще са почти без дневен ход – предимно между 2° и 4°, съобщават от НИМХ.