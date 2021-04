Грандиозно събитие предстои на Античния театър в Пловдив

© Античен театър



Датите на мащабната продукция са две – 1 и 2 август, за да могат всички желаещи да се насладят на безценното преживяване - на открито и безопасно, чрез гигантски HD екран и с музика от 250 музиканта, които ще изпълнят на живо наградения с Оскар оригинален саундтрак на Хауърд Шор.



На 1 и 2 август във вълшебната атмосфера на Античния театър в Пловдив публиката ще има шанса да изживее върховната кулминация на трилогията и безспорно – любим на феновете, епичен край с Битката на Пеленорските поля, най-голямото сражение във Войната за пръстена и най-грандиозния сблъсък за цялата Трета епоха. Форматът филм, комбиниран с музика на живо, вълнува милиони зрители в България и в целия свят. Локацията на спектакъла е уникална и за международните организатори от Lord of the Rings in Concert, като провеждането му на място с културна и историческа значимост като пловдивския Античен театър е първо в световен мащаб!



Стефан Еленков от организаторите Fest Team споделя, че "не може да си представи по-подходяща локация от Античния театър в град Пловдив за мащаба и магията на предстоящия спектакъл“. Lord Of The Rings In Concert: Return Of The King е първото от поредица събития, които съчетават музикално и филмово преживяване, планирани от компанията.



Книгите на Дж. Р. Р. Толкин и техните блокбъстър екранизации от Питър Джаксън превърнаха милиони хора по света в категорични фенове на Властелина на пръстените. Композиторът Хауърд Шор и всяка нота от неговата тричасова музикална интерпретация ще пренесе публиката директно в Средната земя това лято в Пловдив.



Всички закупени до момента билети за планираното в Арена Армеец през ноември 2019 представление Lord Of The Rings In Concert: Return Of The King ще важат за една от новите дати през 2021. Единственото, което публиката трябва да направи е да снима и изпрати билета си на info@eventim.bg с предпочитаната от тях дата и екипът на Eventim.bg ще им изпрати новия пропуск с разпределено според категорията ново място за Античния театър.



Освен чрез имейл, презаверка на билети ще е възможна и в централния офис на Ивентим в гр. София, ул. "6-ти септември" 58. Клиенти, които не са презаверили билетите си ще имат запазено място, но без право на избор. Онези, които все още не са си закупили билет, могат да го направят на всяка каса на Eventim, OMV, билетен център НДК или онлайн на Eventim.bg на цени от 80 до 140. A всички, които са възпрепятствани да присъстват на новите дати, могат да върнат билетите си в рамките на един месец – до 20 май.