Голям пожар обхвана 5 постройки в Пловдив, пострада мъж

© На 25 януари в 09:09 ч. в оперативния център при РДПБЗН-Пловдив е получено съобщение за пожар в къща, намираща се в град Пловдив, квартал "Столипиново".



Пожарът е ликвидиран от 5 пожарни автомобила с 5 екипа на РДПБЗН-Пловдив. При пристигане на място е установено, че пожарът е обхванал 5 постройки.



Пострадал е мъж на 36 г. с изгаряния и обгазяване. Пострадалият е транспортиран от екип на центъра за спешна медицинска помощ до лечебно заведение в добро общо състояние.