Големият ден настъпи, билети няма, Пловдив тръпне в очакване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:13
©
Австралийският музикант, артист, композитор, поет и писател Ник Кейв идва за своя първи концерт в България. Две поредни вечери – днес и утре, той ще изнесе концерти на сцената на Античния театър в Пловдив заедно с китариста на "Рейдиохед" Колин Груийнууд. Билетите бяха изкупени буквално за 30-ина минути.

Ник Кейв, чието пълно име е Никълас Едуард Кейв, е една от движещите фигури в алтернативния рок в последните 40 години. Той е наричан "Кръстникът на готик рока“. Кейв става ключова фигура от австралийската музикална сцена, макар че емигрира от Австралия още в началото на 80-те. Живее в редица европейски градове, докато накрая се установява в Брайтън, Великобритания. 

Концертите му в Пловдив са част от лимитирано европейско турне. Античният театър в Пловдив ще е сцена на първата интимна среща на известния изпълнител с българска публика. 

Началото е от 20,00 часа. От същия час утре вечер изпълнителят ще има втори концерт на същата сцена.







Статистика: