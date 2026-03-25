Днес от 17:00 ч. в пространството на ѝ"НеМузей" в Пловдив ще се проведе събитие на тема "Медийна грамотност и критично игнориране – между истината и шума?“, насочено към млади хора с интерес към активното участие в обществения живот.
Събитието се организира от БГ Бъди активен и представлява неформално образователно преживяване и структуриран диалог. Участието е безплатно, като е необходима предварителна регистрация.
Журналистката Гена Трайкова ще представи темите за медийната грамотност чрез реални примери от практиката и достъпен език. Организаторите подчертават:
"Днес вниманието е ресурс, а информацията – поле на конкуренция. Умението да отсяваме важното от шума е ключово не само за информирания избор, но и за активното гражданско участие.“
Събитието ще помогне на участниците да развият умения за:
- критично възприемане и проверка на информация
- разпознаване на манипулации и фалшиви новини
- формиране на информирани позиции в дигитална среда
Освен това младите хора ще се включат в интерактивни дейности, групова работа и дискусии, които разглеждат реални предизвикателства пред младежкото участие, като:
- липса на представителност и чуваемост
- ограничен достъп до процесите на вземане на решения
- недоверие към институции и медии
- недостатъчни умения за гражданско участие
Събитието разглежда медиите като форма на публично пространство, където младите хора не са само потребители, а активни участници и създатели на съдържание. Чрез подходи от плейсмейкинга, участниците ще бъдат насърчени да осмислят ролята си както в дигиталните, така и във физическите обществени пространства.
Програма на събитието
17:00 – 17:15 | Откриване
17:15 – 18:15 | Лекция с Гена Трайкова + въпроси и отговори
18:15 – 18:30 | Пауза
18:30 – 19:20 | Структуриран диалог и интерактивна дискусия
19:20 – 19:30 | Закриване
19:30 – 20:00 | Обиколка на НеМузей
Гена Трайкова ще изнесе лекция в Пловдив, ето на каква тема
