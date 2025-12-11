"Евакуират" НАП - Пловдив

© На 12 декември (петък) от 12:00 часа в сградите на Териториална дирекция на НАП Пловдив ще се проведе учебна евакуация по пожарна безопасност.



Поради провеждания ежегоден планов инструктаж и обучение, работата с клиенти ще бъде прекъсната от 12:00 часа до 12:30 часа за сградите на ул. "Скопие“ № 106, блок 1 и 2, ул. "Чернишевски“ № 3 и ул. "Радецки“ № 18 А.



Основната цел на обученията по пожарна безопасност е да подготвят служителите и в случай на инцидент да могат бързо и организирано да напуснат работните си места.



Поради намаленото работно време от НАП Пловдив приканват своите клиенти да използват и електронните услуги, достъпни в Портала за е-услуги на приходната агенция.