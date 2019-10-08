ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Читателски
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Ето кои са начело на партията на Слави по градове
Автор: Стоян Маджиров 17:01 / 08.10.2019Коментари (0)1247
©
Новата партия на Слави Трифонов "Няма такава държава" вече си има и сайт. На него вече са обявени и лидерите на партиите по градове. Припомняме, че за председател на ПП “Няма такава държава" бе избран Слави Трифонов. В Изпълнителния съвет са - Тошко Йорданов (заместник-председател), Ивайло Вълчев (заместник-председател), Виктория Василева ( главен секретар), Драгомир Петров, Александър Вълчев и Филип Станев.

В арбитражно-контролната комисия бяха избрани - Иво Георгиев Атанасов, Андрей Николаев Михайлов, Александър Викторов Рашев, Румен Тодоров Попов, Пламен Иванов Данаилов, Филип Петров Попов, Пламен Николаев Николов.

Ето лидерите по градове:

Област Благоевград – Илко Стоянов

Област Бургас – Тодор Георгиев Иванов

Област Варна – Александър Благовестов Тодоров

Област Велико Търново – Момчил Иванов

Област Видин – Росица Любенова Кирова

Област Враца – Георги Станчев Георгиев

Област Габрово – Иван Шишков

Област Добрич – Дилян Господинов Господинов

Област Кюстендил – Огнян Иванов

Област Пазарджик – Руди Синапов

Област Плевен – Иван Мариянов Иванов

Пловдив-град – Николина Деспотова-Кузева, Димитър Миланов, Манол Манолов

Област Русе – Светлин Костов Стоянов

Област Стара Загора – Тихомир Гочев Тенев

Област Смолян – Асен Кехайов

Област Хасково – Денислав Димитров

Област София – Любомир Илиев

София 23 МИР – Димитър Стойчев

София 25 МИР – Росен Димов


Още по темата: общо новини по темата: 310
08.10.2019 Ето ги нежните остриета в екипа на "Няма такава държава"
08.10.2019 Костадин Димитров: Изграждаме нови зони за спорт и отдих в "Тракия"
08.10.2019 Слави Трифонов изплагиатствал логото на своята партия?
08.10.2019 6 нови детски заведения предвижда в програмата си Николай Бухалов
08.10.2019 Стоян Алексиев: Личен контрол при изпълнението на Водния проект, който ще преобрази "Северен" 
08.10.2019 Бойко Борисов за Слави Трифонов: Много е умен!
предишна страница [ 1/52 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Напрежение в "Столипиново", роми се уплашиха, че ще им вземат дец...
15:40 / 08.10.2019
"Концерт на 8 рояла" е едно от закриващите събития в програмата н...
14:55 / 08.10.2019
Иван Стоянов: Спирам обгазяването на Пловдив от горенето на гуми ...
14:40 / 08.10.2019
Няма да взимат Дария от родителите й след страшния инцидент!
14:13 / 08.10.2019
Черни облаци над Огнян Дебелаков от фаталното ПТП с две жертви
14:02 / 08.10.2019
Подлез на бул. "България" преобразен, има обаче един голям пробле...
13:44 / 08.10.2019

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2019 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Тежки лични драми около Мариана Векилска
19:51 / 06.10.2019
Ужас край Водната палата в Пловдив! Вече търсят трупа!
21:45 / 06.10.2019
Арестуваха Валентин Кулагин!
14:17 / 06.10.2019
Американският гигант, който стъпи в Пловдив, дава 2000 лева стартова заплата
13:52 / 07.10.2019
Жестока катастрофа пред Второ районно, кадрите са плашещи!
08:29 / 08.10.2019
Има ли план охранителят, задигнал повече от милион от инкасо кола в Пловдив?
21:25 / 07.10.2019
Детайли от кухнята за преговорите с VW за техен завод у нас
19:31 / 06.10.2019
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Виктория Волей (Пловдив)
ТВ и шоу сезон 2019/2020 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2019/2010
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
За кой кандидат за кмет ще гласувате на предстоящите избори?
Здравко Димитров (ГЕРБ)
Славчо Атанасов (Патриотичен Фронт)
Николай Радев (БСП)
Николай Бухалов (Кауза Пловдив)
Атанас Костов (ДБ)
Дани Каназирева (СП)
Георги Колев (ЗС "А.С.")
Друг
Не съм решил
Няма да гласувам
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: