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|Ето кои са начело на партията на Слави по градове
В арбитражно-контролната комисия бяха избрани - Иво Георгиев Атанасов, Андрей Николаев Михайлов, Александър Викторов Рашев, Румен Тодоров Попов, Пламен Иванов Данаилов, Филип Петров Попов, Пламен Николаев Николов.
Ето лидерите по градове:
Област Благоевград – Илко Стоянов
Област Бургас – Тодор Георгиев Иванов
Област Варна – Александър Благовестов Тодоров
Област Велико Търново – Момчил Иванов
Област Видин – Росица Любенова Кирова
Област Враца – Георги Станчев Георгиев
Област Габрово – Иван Шишков
Област Добрич – Дилян Господинов Господинов
Област Кюстендил – Огнян Иванов
Област Пазарджик – Руди Синапов
Област Плевен – Иван Мариянов Иванов
Пловдив-град – Николина Деспотова-Кузева, Димитър Миланов, Манол Манолов
Област Русе – Светлин Костов Стоянов
Област Стара Загора – Тихомир Гочев Тенев
Област Смолян – Асен Кехайов
Област Хасково – Денислав Димитров
Област София – Любомир Илиев
София 23 МИР – Димитър Стойчев
София 25 МИР – Росен Димов
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