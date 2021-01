© виж галерията След дълга пауза заради пандемията, тази пролет ONE DANCE WEEK се завръща в Пловдив с програма, която включва спектакли на големи имена от съвременната танцова сцена, както и ФОКУС ГЪРЦИЯ. Между 13 май и 6 юни на сцената на Дом на културата “Борис Христов" с новите си спектакли гостуват безапелационната световна звезда Димитрис Папайоану, компанията на известния френски мултидисциплинарен артист Оливие Дюбоа, новата икона на италианската танцова сцена Силвия Грибауди, а като част от ФОКУС ГЪРЦИЯ ще видим едни от най интересните представители на новото поколение гръцки хореографи - ученикът на Папайоану - Христос Пападопулос, Катерина Андреу и Александрос Вардаксоглу / Дафин Антониаду.



Продажбата на билети ще бъде възобновена на 15 март 2021 в мрежата на EpayGo и на касите на Easypay в цялата страна.



Ето и подробностите за всички спектакли в програмата на ОNE DANCE WEEK 2021:



Основен акцент в програмата на ONE DANCE WEEK 20/2021 e гостуването на гръцкия хореограф Димитрис Папайоану, който ще представи най-новата си творба НАПРЕЧНА ОРИЕНТАЦИЯ / TRANSVERSE ORIENTATION в рамките на 4 поредни дни - 13, 14, 15 и 16 май 2021.



Димитрис Папайоану е един от ветераните на гръцкия театрален авангард и един от най-знаковите и актуални световни хореографи. Безапелационно най-успешният артист в цялата история на съвременната сцена на Балканите, Папайоану е автор на десетки спектакли и носител на редица отличия. ONE DANCE WEEK има честта да постави името на България в престижния списък на копродуцентите на новия му мащабен проект. Сред тях са театъра на фондация ONASSIS в Атина, легендарните Sadler’s Wells Theatre в Лондон, Théâtre de la Ville в Париж, биеналето за танц в Лион, театърът в Неапол, Grec Festival в Барселона, Théâtre du Châtelet в Париж, Torinodanza, Tanec Praha и други.



ИТМАРАГ / ITMAHRAG



Compagnie Olivier Dubois (Франция)



21 май 2021 - Дом на културата “Борис Христов"



Друг голям акцент в програмата на фестивала е гостуването на новата



мултидисциплинарна продукция на един от най-знаковите съвременни френски



хореографи - Оливие Дюбоа . Новият спектакъл на Дюбоа носи името ИТМАРАГ и ще бъде представен на 21 май, в Дом на културата “Борис Христов". Българската публика - първа след френската, ще види новото произведение на Дюбоа. ИТМАРАГ ще бъде показан в Пловдив непосредствено след световната му премиера във Франция и преди представянето му на сцените на едни от най влиятелните фестивали в Европа.



В новото си сценично произведение френският хореограф пресъздава на сцената образа на днешния Египет и ни кани да се потопим в душата на Mahraganat - музикален жанр,създаден от младежи в Кайро по време на египетската революция през 2011. Днес Mahraganat е тялото и гласът на цяло едно поколение, което говори за живота, ежедневието и бъдещето. С помощта на петима египетски танцьори и трима музиканти Дюбоа пренася този жанр от улицата на сцената



ВЪЗЕЛ ЦЕПЕЛИН / ZEPPELIN BEND



Катерина Андреу ( ФОКУС ГЪРЦИЯ )



28 май - Дом на културата “Борис Христов"



Музикант, танцьор и хореограф, Катерина Андреу е един от най-ярките гласове на



съвременната гръцка танцова сцена. На 28 май тя ще представи спектакъла си ВЪЗЕЛ ЦЕПЕЛИН - дует, който свързва в едно цяло танц, движение и звук.



В свят, в който състоянията “здраво стъпил на земята“ и “високо в облаците" често са приемани като методи за оцеляване, Андреу търси скритите истини за свободата и реалността, докато се фокусира върху силата на тялото, енергията и движението. Спектакълът носи името на симетричния възел цепелин , използван за свързването на два края, а Катерина Андреу споделя, че тълкуването му може да бъде както метафорично - като духовно свързване, така и буквално - като възел.



ТОЧКА НА ИЗЧЕЗВАНЕ / VANISHING POINT



Александрос Вардаксоглу & Дафин Антониаду (ФОКУС ГЪРЦИЯ)



29 май 2021 - Дом на културата “Борис Христов"



ТОЧКА НА ИЗЧЕЗВАНЕ е пътешествие в свят, който съществува на границата между въображаемото и мрачната реалност. Спектакълът е първата хореографска колаборация между Дафин Антониаду и Александрос Вардаксоглу , в която двамата артисти ясно демонстрират, че това сценично партньорство не трябва да се приема чрез конвенционалните представи за дует. Младите гръцки хореографи търсят вдъхновение както във визуалното, така и от киното и съумяват да включат ясни препратки в цялостната атмосфера и звуков пейзаж на спектакъла.



LARSEN C



Христос Пападопулос (ФОКУС ГЪРЦИЯ)



5 юни 2021 - Дом на културата “Борис Христов"



Христос Пападопулос е една от най-ярките нови звезди на съвременната европейска танцова сцена и един от най-силните гласове на новото поколение гръцки хореографи. На 5 юни, като част от ФОКУС ГЪРЦИЯ на ОNE DANCE WEEK 20/2021, Пападопулос ще представи най-новата си сценична творба - LARSEN C.



На пръв поглед, LARSEN C е измамно семпла творба, съсредоточена върху упоритото изследване на ритмичните нюанси на движението. Човешкото тяло се превръща в метафора на абстрактни понятия като "време“ и "живот“ или в природни явления като потока на водата, ерозията на земята или избледняването на светлината при залез слънце. Хореографските идеи на Пападопулос произтичат от феноменологична перспектива, която поставя тялото в основата на всяко изследване. Неговият подход често изисква постоянството на погледа и преосмислянето на начина, по който възприемаме танца и света около себе си.



ГРАЦИИ / GRACES



Силвия Грибауди (Италия)



6 юни 2020 - Дом на културата “Борис Христов"



Фестивалната програма завършва със спектакъла ГРАЦИИ на звездата на италианската танцова сцена Силвия Грибауди . ГРАЦИИ ще бъде представен на 6 юни 2021 в Дом на културата “Борис Христов" от 19:30 ч. Можем ли да дефинираме красотата? Как се измерва тя? Какво всъщност представлява тя? Реакция към вековните стереотипи за красотата и днешните предразсъдъци, ГРАЦИИ



цели да открои уникалността на всеки от нас, доказвайки, че съвършенството е



навсякъде. С щедър хумор и радикална съпричастност Силвия Грибауди издига



представите за човешките несъвършенства в танцова форма на изкуство. ГРАЦИИ,



носител на наградата на Danza&Danza за най-добър италиански спектакъл , ни



предизвиква да се посмеем, да се погледнем, да се приемем и да се обикнем такива, каквито сме.



ONE DANCE WEEK 2021 се реализира с подкрепата на Министерството на културата на Република България и е част от официалната програма на Пловдив –



Европейска столица на културата 2019.



Представянето на спектаклите TRANSVERSE ORIENTATION, LARSEN C, ZEPPELIN



BEND и VANISHING POINT в рамките на ONE DANCE WEEK 2021, както и специалният ФОКУС ГЪРЦИЯ, се реализират с подкрепата на ONASSIS STEGI, Атина.