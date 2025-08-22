"Ен Ер Джи Софт": Четири години технологично лидерство от сърцето на Пловдив

© Тази година офисът на ЕН ЕР ДЖИ СОФТ в Пловдив отбелязва четири години от създаването си – време изпъленено с целенасочена работа, иновации и стратегическо разрастване на дейността в Южна България.



Открит през 2021 година, офисът под тепетата е естествено продължение на над 18-годишната история на компанията, основана през 2007 г., и днес е неотменна част от лидерите в българската технологична индустрия. ЕН ЕР ДЖИ СОФТ предлага цялостни решения в сферата на интелигентните системи, като включва софтуер за управление на паркинги, зарядна инфраструктура, видеонаблюдение, контрол на достъп, соларни инсталации и иновативни хардуерни и софтуерни решения, които отговарят на съвременните изисквания за сигурност и ефективност.



Днес Ен Ер Джи Софт притежава офиси в 10 български града, сред които София, Пловдив, Варна, Русе и Бургас, както и 3 представителства в страната. В екипа работят над 130 висококвалифицирани специалисти – инженери, програмисти, проектни мениджъри и технически екипи. Всички те работят за постигането на една обща цел: създаване на надеждни, устойчиви и мащабируеми технологични решения за модерната градска среда и бизнеса.



С дълбока удовлетвореност от постигнатото, екипът на офиса в Пловдив отбелязва тази годишнина с фокус върху бъдещето – нови проекти, разширяване на услугите и надграждане на вече изградения капацитет.



"От години стоим зад сигурността на хиляди домове и бизнеси – с технологиите, на които нашите клиенти и партньори могат да разчитат“, споделят от ръководството на Ен Ер Джи Софт в град Русе.



Ен Ер Джи Дофт доказват, че големите идеи намират своя дом там, където има визия, хора и смелост. И най-хубавото тепърва предстои.