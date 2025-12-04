ИЗПРАТИ НОВИНА
Емоционална среща в СУ "Никола Вапцаров" с актьори от филма "Един грам живот"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35
©
виж галерията
В Седмицата на патронния си празник учениците от пловдивското училище СУ “Никола Вапцаров" имаха възможността да се срещнат с актьорите от най-актуалния български филм - “Един грам живот".

Това е филм с мисия, който е насочен към темата за наркотичните зависимости сред младите хора.

Филмът, който вече предизвиква широк обществен отзвук, не просто разказва за опасностите, а ги показва в цялата им тежест – през човешките съдби, разрушените животи и привидно "малките“ избори, които водят до големи трагедии.

Срещата се превърна в ценен урок, далеч по-силен от традиционна беседа или предупреждение в класна стая. Актьорите разказаха за подготовката си, за срещите им с реални хора, преминали през зависимости, както и за усилието да пресъздадат психологията на младия човек, който лесно може да бъде манипулиран от уж "приятелски“ предложения. 

Учениците задаваха своите въпроси – конкретни, зрели и насочени към разбирането на механизма към зависимости. Интересът им беше жив, искрен и показателен за това, че подобни инициативи имат реален ефект. За мнозина от тях беше важно да чуят директно от създателите какво се случва "зад кадър“, какво стои зад трудните сцени и какъв е истинският смисъл на филма.

Екипът подчерта, че лентата е създадена с една основна мисия – превенция. Тя не цели да шокира самоцелно, а да покаже истинската цена на "еднократното любопитство“. Във време, когато изкушенията идват бързо и без предупреждение, важността на информирания избор става решаваща.

Понякога един филм, една история или дори един въпрос могат да създадат онази невидима, но силна бариера, която предпазва младия човек от фаталната първа крачка.

Режисьор и сценарист на филма е Атанас Михайлов, оператор е Емилиан Дечев, а една от основните роли играе Ивайло Захариев. Продуценти са Стоян Стоянов -  Слаш и Христо Христов - Зипо, изпълнителен продуцент е Юлия Николова.

Сценарият е базиран на истории от националната родителска инициатива "Един грам живот" със създатели Мариела Кирова и Калин Теошанов.

Филмът в момента се прожектира по родните родните кина. Лентата вече постави безпрецедентен рекорд в родното кино и се превърна в истинско културно явление. Отбелязва ръст в гледаемостта за трета поредна седмица – успех, определян като почти невъзможен както у нас.

Само през последния уикенд (29–30 ноември) са регистрирани 14 124 зрители, което е 33% увеличение спрямо предходната седмица.

Към 30 ноември общо 49 004 души вече са видели филма и ежедневно споделят своите реакции и преживявания в социалните мрежи.







