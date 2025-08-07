ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт обясни новите правила за придвижване с електрически тротинетки
Автор: Диана Бикова 07:36
©
Електрическите тротинетки са предпочитано превозно средство за мнозина пловдивчани. Придвижването с тях е сред най-екологичните и бързи начини за изминаване на разстояние от точка А до точка Б в големите градове. На последната сесия на пловдивския общински съвет преди лятната ваканция трябваше да бъде приета общинска наредба, регулираща движението на тротинетките. Обсъждането на въпроса беше отложено за някое от следващите заседания, тъй като ресорният заместник-кмет Александър Държиков обясни, че е по-добре да се изчака влизането в сила на промените в ЗДвП, част от които касаят електрическите превозни средства. По този начин ще се избегне вероятността за последващ ремонт на общинската наредба. 

Експертът Василка Гавазова, преподавател в УЦ "Гавазови", разяснява правата и задълженията на водачите на електрически тротинетки:

Измененията в ЗДвП, които касаят водачите на ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРОТИНЕТКИ, а от 07.09.2025г. официално и техните собственици, съгласно условията и редът за регистрация на индивидуални електрически превозни средства.

Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 07.09.2025 г.) (1) Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен:

1. (В сила от 07.02.2026 г.) да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

2. да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 km/h;

3. да ползва защитна каска;

4. при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини и да ползва светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;

5. при пресичане на платното за движение да се придвижи съгласно правилата за движение по пътищата, съобразявайки се с приближаващите превозни средства и без да им отнема предимство, а ако пресича платното за движение на пешеходна пътека - да слезе от индивидуалното електрическо превозно средство и да пресече на собствен ход;

6. да има валидна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането.

(2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено да:

1. управлява индивидуално електрическо превозно средство, което не е регистрирано по реда на ал. 4;

2. развива скорост, по-висока от 25 km/h;

3. се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение на моторни превозни средства е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;

4. се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - "Забранено е влизането на велосипеди";

5. се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии";

6. се движи в тъмната част на денонощието;

7. управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръце или по начин, който създава опасност за останалите участници в движението, включително да извършва скокове или да го управлява на едно колело;

8. превозва други лица;

9. превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

10. се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

11. се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

12. управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

13. използва мобилен телефон, друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му, освен устройства, позволяващи използването им без участието на ръцете му при управлението на индивидуално електрическо превозно средство;

14. води животни;

15. паркира превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места.

(3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е шестнадесет години.

(4) С наредба на общинския съвет се определят:

1. по-ниски максимално допустими скорости от определените в ал. 2, т. 1 и допълнителни ограничения за използване на индивидуални електрически превозни средства;

2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване;

3. условията и редът за регистрация на индивидуални електрически превозни средства.







