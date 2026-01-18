ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Документалната изложба "Архивното наследство на акад. Петър Динеков" ще гостува на НБ "Иван Вазов"
Организатори на изложбата, която ще остане в библиотеката до началото на февруари, са Народна библиотека "Иван Вазов“ и Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките. Изложбата ще бъде открита от доц. д-р Мая Иванова от Кирило-Методиевския научен център.
Акад. Петър Динеков (17/30.10.1910 г. – 22.02.1992 г.) е една от емблематичните фигури в българската хуманитаристика на ХХ в. Филолог славист с много широк кръг на интереси, той представлява своеобразен феномен за българската интелектуална общност.
Днес архивното наследство на акад. Динеков е добре запазено и по силата на неговата воля е съхранено по следния начин: Основният му фонд 1987К, опис 1 и опис 2 се намира в Централен държавен архив; Личната му библиотека става част от Народната библиотека "Иван Вазов“ в град Пловдив, а Дневниците му се съхраняват в Българския исторически архив на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий“ в София, фонд 904.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Septicflesh ще изнесат мащабен концерт на Античния театър в Пловд...
22:00 / 18.01.2026
Предложиха да се сложат ограничителни колчета на това кръстовище ...
20:41 / 18.01.2026
STEM центровете в пловдивско училище оживяват в научнопопулярен ф...
20:20 / 18.01.2026
Сигнал: На три места в центъра на Пловдив ми отказаха да платя с ...
19:59 / 18.01.2026
Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
18:14 / 18.01.2026
Гребната база замръзна
14:42 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS