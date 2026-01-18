Документалната изложба "Архивното наследство на акад. Петър Динеков" ще гостува на НБ "Иван Вазов"

© На 19 януари от 16:00 ч. във фоайе Изкуствотека на Народна библиотека "Иван Вазов“ ще се състои официалното откриване на документалната изложба "Архивното наследство на акад. Петър Динеков“. Експозицията се състои от 14 пана, които представляват един своеобразен разказ за професионалния живот на акад. Динеков. Използвани са документи от личния му фонд в Централния държавен архив.



Организатори на изложбата, която ще остане в библиотеката до началото на февруари, са Народна библиотека "Иван Вазов“ и Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките. Изложбата ще бъде открита от доц. д-р Мая Иванова от Кирило-Методиевския научен център.



Акад. Петър Динеков (17/30.10.1910 г. – 22.02.1992 г.) е една от емблематичните фигури в българската хуманитаристика на ХХ в. Филолог славист с много широк кръг на интереси, той представлява своеобразен феномен за българската интелектуална общност.







Днес архивното наследство на акад. Динеков е добре запазено и по силата на неговата воля е съхранено по следния начин: Основният му фонд 1987К, опис 1 и опис 2 се намира в Централен държавен архив; Личната му библиотека става част от Народната библиотека "Иван Вазов“ в град Пловдив, а Дневниците му се съхраняват в Българския исторически архив на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий“ в София, фонд 904.