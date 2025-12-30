Дискотеките: Само в брой до 2 януари!

© Plovdiv24.bg В периода от 31 декември (00:00 ч.) до 2 януари (00:00 ч.) поради технически промени, свързани с процеса по присъединяване на България към Еврозоната, плащанията чрез ПОС терминали ще бъдат временно преустановени, съобщават от дискотеките в града под тепетата.



През този период заплащането в клубовете и баровете ще се извършва единствено в брой, като ще се приемат левове и евро.



Ограничението е временно и се очаква след 2 януари електронните разплащания да бъдат възстановени нормално.