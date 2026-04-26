По повод Световния ден на Земята, децата и екипът на детска градина "Слънце" в Пловдив организираха вълнуващо тържество, посветено на екологията. Официални гости на събитието бяха заместник-кметът на район "Тракия" Антон Георгиев и Данаил Димитров, началник на отдел "Опазване на околната среда" (ОСЕП), информира Plovdiv24.bg.

Програмата започна с образователна част, в която малчуганите споделиха своите знания за това как всеки човек може да допринесе за здравето на планетата. Те с вълнение демонстрираха и резултатите от своя труд – красиви цветя, които са засадили и отгледали сами.

Учителите се включиха в празника с атрактивен танц, използвайки празни пластмасови бутилки, за да покажат по забавен начин концепцията за повторната употреба на материалите. Децата отвърнаха на предизвикателството, като създадоха импровизиран "оркестър", свирейки на инструменти, изработени от стара хартия и други рециклируеми вещи.

Най-очакваната част от събитието беше екологичното модно дефиле. Малките манекени преминаха по сцената с оригинални костюми, създадени съвместно с техните родители. Всички тоалети бяха изработени изцяло от отпадъчни и естествени материали, демонстрирайки творчество и грижа за природата.

В края на тържеството гостите изразиха своето възхищение от старанието на децата и професионализма на педагогическия екип. Те връчиха официален поздравителен адрес от името на кмета на район "Тракия" Георги Гатев, с който се подчертава значението на подобни инициативи за възпитанието на бъдещите поколения.