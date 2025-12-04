ИЗПРАТИ НОВИНА
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:18Коментари (1)9409
© Фейсбук
Момичето, което открадна два крема за близо 120 лева от търговски обект, е дъщеря на известен лекар в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Дамата, която скоро ще завърши висшето си образование в града под тепетата, демонстрира висок стандарт на живот в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Миналата седмица чрез публикация на интернет страницата на ОДМВР – Пловдив бе потърсено съдействие от гражданите по повод проверка, започната във Второ РУ за извършена кражба на стоки от дрогерия на ул. "Тракия“ 54а.

Както бе съобщено, издирването е предприето по сигнал, че на 12 ноември т.г. посетителка изнесла необезпокоявано извън касовата зона два козметични продукта за над 120 лева, след като ги извадила от опаковките с етикети за защита от кражба. 

Благодарение на предоставена насочваща информация от читатели на Plovdiv24.bg, разпознали младата жена на снимките, разследващите установиха нейната самоличност и точното й местонахождение. 

В обясненията си 24-годишната е направила самопризнания, а материалите по преписката са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив, под чиито указания работата по случая продължава.







На тати детенцето, какъвто бащата такава и дъщерята.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

