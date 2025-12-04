ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Миналата седмица чрез публикация на интернет страницата на ОДМВР – Пловдив бе потърсено съдействие от гражданите по повод проверка, започната във Второ РУ за извършена кражба на стоки от дрогерия на ул. "Тракия“ 54а.
Както бе съобщено, издирването е предприето по сигнал, че на 12 ноември т.г. посетителка изнесла необезпокоявано извън касовата зона два козметични продукта за над 120 лева, след като ги извадила от опаковките с етикети за защита от кражба.
Благодарение на предоставена насочваща информация от читатели на Plovdiv24.bg, разпознали младата жена на снимките, разследващите установиха нейната самоличност и точното й местонахождение.
В обясненията си 24-годишната е направила самопризнания, а материалите по преписката са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив, под чиито указания работата по случая продължава.
