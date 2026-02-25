ЗАРЕЖДАНЕ...
|ДГ "Щастливо детство" отбеляза Деня на розовата фланелка
Официални гости на събитието бяха кметът на район "Източен“ Емил Русинов, Сениха Ловчалиева - секретар на район “Източен“ и родители. Присъствието им подчерта значимостта на ранното възпитание в ценности като съпричастност и взаимно уважение.
Кметът Емил Русинов отправи емоционално послание към децата и екипа:
"Нека има повече толерантност между децата. Да имат повече радостни моменти за тях и да ги учим да си помагат.“
Директорът на детската градина Евгения Попиванова, акцентира върху дългосрочната образователна мисия:
"Част от нашата мисия е да учим децата на приятелство, да зачитат другия без значение от неговия етнос и религия.“
Децата от “Щастливо детство" представиха богата артистичната програма. Те пяха, танцуваха и рецитираха за мир, любов и приятелство с призива “Да бъдем добри". На финала на събитието децата подариха "сърца с послания“ – ръчно изработени от тях. Тези символични подаръци бяха подарък за всички гости в знак на приобщаване, взаимна подкрепа и съпричастност.
Днешният ден в ДГ "Щастливо детство“ напомни на всички, че розовият цвят не е просто мода, а позиция срещу насилието и избор в полза на доброто.
Традицията, започнала през 2007 г. в Канада от Дейвид Шепърд и Травис Прайс, днес е по-жива от всякога. Тяхната спонтанна подкрепа към тормозен съученик се е превърнала в глобално движение, което в "Щастливо детство“ се превръща в ежедневен урок по човечност.
