ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
ДГ "Щастливо детство" отбеляза Деня на розовата фланелка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:47Коментари (0)264
©
виж галерията
За поредна година Детска градина “Щастливо детство" в район “Източен" се превърна в център на толерантността, отбелязвайки Световния ден против тормоза в училище под мотото "Да бъдем добри“.

Официални гости на събитието бяха кметът на район "Източен“ Емил Русинов, Сениха Ловчалиева - секретар на район “Източен“ и родители. Присъствието им подчерта значимостта на ранното възпитание в ценности като съпричастност и взаимно уважение.

Кметът Емил Русинов отправи емоционално послание към децата и екипа:

"Нека има повече толерантност между децата. Да имат повече радостни моменти за тях и да ги учим да си помагат.“

Директорът на детската градина Евгения Попиванова, акцентира върху дългосрочната образователна мисия:

"Част от нашата мисия е да учим децата на приятелство, да зачитат другия без значение от неговия етнос и религия.“

Децата от “Щастливо детство" представиха богата артистичната програма. Те пяха, танцуваха и рецитираха за мир, любов и приятелство с призива “Да бъдем добри". На финала на събитието децата подариха "сърца с послания“ – ръчно изработени от тях. Тези символични подаръци бяха подарък за всички гости в знак на приобщаване, взаимна подкрепа и съпричастност. 

Днешният ден в ДГ "Щастливо детство“ напомни на всички, че розовият цвят не е просто мода, а позиция срещу насилието и избор в полза на доброто.

Традицията, започнала през 2007 г. в Канада от Дейвид Шепърд и Травис Прайс, днес е по-жива от всякога. Тяхната спонтанна подкрепа към тормозен съученик се е превърнала в глобално движение, което в "Щастливо детство“ се превръща в ежедневен урок по човечност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Двама са в болница след челна катастрофа до Пловдив
15:43 / 25.02.2026
ВиК работят интензивно за отстраняването на аварията в "Северен"
15:12 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпи в длъжност
14:49 / 25.02.2026
Разчистват в "Западен", ще има повече паркоместа
14:58 / 25.02.2026
Голяма търговска верига засече в Пловдив фалшива банкнота от 20 е...
14:21 / 25.02.2026
Академия за бременни и родители в най-големия мол в Южна България...
14:00 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Изграждането на АМ "Тракия"
Автобус блъсна жена на пешеходна пътека
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: