Четири са най-предпочитаните пловдивски квартали за купуване на апартаменти

© Plovdiv24.bg Средните цени на апартаментите в Пловдив варират от 1500 евро до около 1900 евро за кв. м, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Конкретните цени за наличните имоти на пазара са в много по-широки граници и зависят от характеристиките им и точното местоположение. Предпочитани от купувачите райони в Пловдив са “Кършияка", “Христо Смирненски", “Тракия", както и централната част на града.



Пазарът на имоти в Пловдив е много активен, купувачите търсят предимно двустайни и тристайни апартаменти. Най-голям е интересът към новото строителство, хората търсят модерни жилища, които предлагат всички необходими удобства на собствениците. Голям е интересът и към къщи в самия град и в околностите на Пловдив.



Строителните предприемачи се опитват да отговорят на търсенето на имоти и затова най-голямо предлагане има на двустайни и тристайни жилища. Най-активно е предлагането в районите “Беломорски", “Христо Смирненски", “Южен", както и в центъра на града.



На пазара на ваканционни имоти също има активно търсене на жилища като в планински, така и в морските курорти. Основната група купувачи са български граждани, но купуват и много чужденци - поляци, германци, чехи и словаци. Предпочитани от купувачите са имоти с хубава локация и гледка към планината или морския бряг. Най-търсени са студиата и двустайните апартаменти. Предпочитат имоти, които са обзаведени и готови за ползване, както и такива в сгради с ниска такса поддръжка. По-голяма част от купувачите не искат голяма площ за ваканционен имот, който ще ползват няколко седмици през годината. Но има търсене и на къщи или апартаменти с дворове, пише "Труд".