Частен жп вагон заснет на Централна гара в Пловдив. Какво предстои?

© Фейсбук Пътнически вагон на PIMK Rail Express, заснет на Централна гара в Пловдив преди два дни, предизвика оживена дискусия в социалната мрежа Фейсбук. Какво предстои всъщност?



Влаковете на компания PIMK Rail Express ще започнат да обслужват пътници най-рано в края на тази календарна година, съобщиха от компанията пред репортер на Plovdiv24.bg. В момента специалисти извършват проби и тестове на композициите.



Компанията не е участвала в мащабната обществена поръчка за пътнически железопътни превози, която се проведе в края на минала година.



По думите им наложените изисквания ограничават бъдещите участници, които трябвало да се съобразяват с модела, приложен от БДЖ.



Припомняме, че през 2023 години компанията анонсира влакове от София до Бургас. Служители на компанията разясниха, че това им желание е било невъзможно и им е била дадена алтернативна линия само до Карнобат.



От фирмата споделиха, че е имало разногласия и относно дублирането на видовете линии и субсидирането им.