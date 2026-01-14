ЗАРЕЖДАНЕ...
|Частен жп вагон заснет на Централна гара в Пловдив. Какво предстои?
Влаковете на компания PIMK Rail Express ще започнат да обслужват пътници най-рано в края на тази календарна година, съобщиха от компанията пред репортер на Plovdiv24.bg. В момента специалисти извършват проби и тестове на композициите.
Компанията не е участвала в мащабната обществена поръчка за пътнически железопътни превози, която се проведе в края на минала година.
По думите им наложените изисквания ограничават бъдещите участници, които трябвало да се съобразяват с модела, приложен от БДЖ.
Припомняме, че през 2023 години компанията анонсира влакове от София до Бургас. Служители на компанията разясниха, че това им желание е било невъзможно и им е била дадена алтернативна линия само до Карнобат.
От фирмата споделиха, че е имало разногласия и относно дублирането на видовете линии и субсидирането им.
Министър Вълчев, ректори, синдикати, работодатели и студенти се с...
12:35 / 14.01.2026
Спряха автобусите от Пловдив до Стамболийски
11:42 / 14.01.2026
Дъщерята на Батаклиев стана имотен експерт: Немци си купиха апарт...
12:41 / 14.01.2026
Половин Асеновград втори ден без вода
10:35 / 14.01.2026
Спряха поръчката за слагане на камери за зоните с ниски емисии в ...
09:49 / 14.01.2026
Учени от Пловдив разработват хапче за дълголетие на основата на м...
08:52 / 14.01.2026
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
