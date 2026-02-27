ЗАРЕЖДАНЕ...
Част от Пловдив остана без вода
Засегнато е водоподаването на високите етажи на територията на целия град, като се очаква проблемът да бъде отстранен и водоподаването да се нормализира в рамките на работния ден до 17:00 часа.
Актуални теми
