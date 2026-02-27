Високите етажи на Пловдив останаха без вода. Причината е възникнала авария на захранващ водопровод на Помпена станция (П.С.) "Изток 2".Засегнато е водоподаването на високите етажи на територията на целия град, като се очаква проблемът да бъде отстранен и водоподаването да се нормализира в рамките на работния ден до 17:00 часа.