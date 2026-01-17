ЗАРЕЖДАНЕ...
|Центърът на Пловдив се превърна в голяма открита сцена
Още от сутрешните часове пространството пред Общината се изпълни с хора, привлечени от познатите мелодии, поднесени в нови, смели и разчупени аранжименти. Януарският студ не успя да уплаши желаещите да се насладят на хубавата музика.
Концертът е част от мащабната програма на фестивалът "Пловдив си ти", а целта на инициативата е да превърне публичните пространства в места за среща и изкуство.
До края на деня фестивалът предлага още изложби, творчески работилници и изненади за малки и големи, разпръснати из различни локации в центъра и Капана.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
