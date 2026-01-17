© Plovdiv24.bg виж галерията Центърът на града под тепетата днес се превърна в голяма открита сцена, а много пловдивчани и гости на града избраха да споделят празника под звуците на виртуозно изпълнен джаз и фюжън на площад "Стефан Стамболов“, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Още от сутрешните часове пространството пред Общината се изпълни с хора, привлечени от познатите мелодии, поднесени в нови, смели и разчупени аранжименти. Януарският студ не успя да уплаши желаещите да се насладят на хубавата музика.



Концертът е част от мащабната програма на фестивалът "Пловдив си ти", а целта на инициативата е да превърне публичните пространства в места за среща и изкуство.



До края на деня фестивалът предлага още изложби, творчески работилници и изненади за малки и големи, разпръснати из различни локации в центъра и Капана.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.