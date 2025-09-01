Бой в нощен клуб в Пловдив, охраната безпомощна

© Снимката е илюстративна Малко преди 5.00 часа в неделя от охраната на пловдивски нощен клуб било потърсено съдействие от полицията заради възникнало сбиване между посетители.



Насоченият натам патрул на Шесто РУ установил, че в резултат на получени удари пострадал 42-годишен мъж, който е настанен в болница за лечение. Нападателите му, на 41 и 42 години, са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 2 от НК.



В първите минути на днешния ден участник в друг скандал попадна в ареста на РУ-Стамболийски. Полицейската мярка е взета спрямо 39-годишен жител на Брестовица, който при скарване със свой съсед счупил стъкло на автомобила му. Срещу извършителя се води бързо производство за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.