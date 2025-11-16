ЗАРЕЖДАНЕ...
|Блокиран е един от входовете на Пловдив
Образувала се е огромна колона от автомобили в платното в посока Пловдив.
Причината е пътнотранспортно произшествие - според очевидци, с участието на мотор. Заради инцидента е блокиран участъкът на кръговото преди входа на Пловдив.
