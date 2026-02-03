ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Бизнесмен от Пловдив: Нямаме друг избор освен да вдигнем цените, особено при поскъпване на какаото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47Коментари (0)659
©
С успешното си навлизане на японския пазар, българска компания за занаятчийски шоколад от какаови зърна демонстрира, че дори при силно рестриктивен достъп до международните пазари, качественият продукт може да намери своето място. Това заяви в студиото на Money.bg основателят и собственик на компанията, Иван Илчев.

Производителят на премиум шоколади вече предлага продуктите си в над 15 държави, сред които Япония и Южна Корея. Историята на бранда започва преди почти десет години в домашни условия, а първата международна дестинация е съседна Сърбия. В момента между 30 и 40% от продукцията на Саѕа Каkаu се изнася извън България.

"Продуктите, които правим, са близки до това, което има в цяла Европа. Едно нещо трябва да запазва своята идентичност и да може да я предлага на различни пазари. Това, което адаптираме, е опаковката и някои други елементи, но самият продукт не“, поясни Илчев.

Компанията винаги е в комуникация с местните партньори при адаптацията на продуктите за съответния пазар. Пример за това е Израел, където при подготовка на износ за Тел Авив е потвърдено, че продуктите покриват специфичния кашер стандарт, като същевременно са направени бележки за съдържанието на семките в плодовете.

Произвеждат между 250 и 300 хиляди шоколада месечно, като този обем продължава да расте с новите проекти и различните продуктови сегменти. Компанията се позиционира между малките регионални шоколатерии и големите индустриални производители, което ѝ дава гъвкавост и възможност да отговаря на желанията на клиентите, без да губи своята идентичност.

"Предпочитам да кажа "не“ на доставчик или клиент, отколкото да компрометирам цената и качеството. Имали сме опити във всички тези аспекти. Когато беше голямата криза за какао през 2024–2025 г., цените се скочиха четири пъти. Ако в други сектори беше около 100–150%, при нас бе 400%. Трябваше неизбежно да вдигнем цените. Ние ги вдигнахме съвсем малко, пазарът реагира много остро и реално продажбите спаднаха. Тогава решихме да произведем по-малко, да намалим цената и най-важното и да търсим нов доставчик“, разказа Илчев.

Така компанията достига до стратегия за директни доставки на какао от конкретни ферми в Южна Америка и Африка, след усилия и проучване заради липсата на какао от традиционните партньори.

"Първите 10 продукта се движат много близо, нямаме отчетлив фаворит. Определено това са шоколадите с ядки и лиофилизирани плодове, защото на пазара те не са много, а ние успяваме да ги предложим на изключително добра цена“, коментира Илчев. Той допълни, че компанията често въвежда нови продукти и има стратегия да може да спира и да стартира отново отделни артикули според пазарното търсене.

Малките производители на ръчно приготвен шоколад нямат друг избор освен да вдигат цените, особено при поскъпване на какаото. Разчитат на екип от 11 души, а производството е разположено близо до магистрала "Тракия“ в село Калековец.

"За мен всяка сутрин първото нещо е грижата за хората. Ако те не се чувстват спокойни, не идват на работа с увереност и няма да вложат енергията си в това, което правят. Трудно е, но това е най-важното за един бранд“, призна Илчев.

Според основателя конкуренцията в България е "здравословна“. "Имаме много добри отношения – можеш да вдигнеш телефона и да се чуем. Конкуренцията ни мотивира да бъдем различни и да създаваме ноу-хау продукти“, завърши той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
След десет години в музея ключов кадър на РАМ-Пловдив поема по но...
10:13 / 03.02.2026
Plovdiv Fair Street Food Fest в града под тепетата
10:03 / 03.02.2026
Собственикът на един от премазаните автомобили в Пловдив: Трагеди...
09:17 / 03.02.2026
Най-романтичният фотоконкурс "Най-сладка целувка" започва своята ...
22:17 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със ...
21:54 / 02.02.2026
Вижте как джипът връхлита в пловдивски ресторант, клиенти са се р...
20:17 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
10:07 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Шахматни състезания
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: