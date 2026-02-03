Бизнесмен от Пловдив: Нямаме друг избор освен да вдигнем цените, особено при поскъпване на какаото

© С успешното си навлизане на японския пазар, българска компания за занаятчийски шоколад от какаови зърна демонстрира, че дори при силно рестриктивен достъп до международните пазари, качественият продукт може да намери своето място. Това заяви в студиото на Money.bg основателят и собственик на компанията, Иван Илчев.



Производителят на премиум шоколади вече предлага продуктите си в над 15 държави, сред които Япония и Южна Корея. Историята на бранда започва преди почти десет години в домашни условия, а първата международна дестинация е съседна Сърбия. В момента между 30 и 40% от продукцията на Саѕа Каkаu се изнася извън България.



"Продуктите, които правим, са близки до това, което има в цяла Европа. Едно нещо трябва да запазва своята идентичност и да може да я предлага на различни пазари. Това, което адаптираме, е опаковката и някои други елементи, но самият продукт не“, поясни Илчев.



Компанията винаги е в комуникация с местните партньори при адаптацията на продуктите за съответния пазар. Пример за това е Израел, където при подготовка на износ за Тел Авив е потвърдено, че продуктите покриват специфичния кашер стандарт, като същевременно са направени бележки за съдържанието на семките в плодовете.



Произвеждат между 250 и 300 хиляди шоколада месечно, като този обем продължава да расте с новите проекти и различните продуктови сегменти. Компанията се позиционира между малките регионални шоколатерии и големите индустриални производители, което ѝ дава гъвкавост и възможност да отговаря на желанията на клиентите, без да губи своята идентичност.



"Предпочитам да кажа "не“ на доставчик или клиент, отколкото да компрометирам цената и качеството. Имали сме опити във всички тези аспекти. Когато беше голямата криза за какао през 2024–2025 г., цените се скочиха четири пъти. Ако в други сектори беше около 100–150%, при нас бе 400%. Трябваше неизбежно да вдигнем цените. Ние ги вдигнахме съвсем малко, пазарът реагира много остро и реално продажбите спаднаха. Тогава решихме да произведем по-малко, да намалим цената и най-важното и да търсим нов доставчик“, разказа Илчев.



Така компанията достига до стратегия за директни доставки на какао от конкретни ферми в Южна Америка и Африка, след усилия и проучване заради липсата на какао от традиционните партньори.



"Първите 10 продукта се движат много близо, нямаме отчетлив фаворит. Определено това са шоколадите с ядки и лиофилизирани плодове, защото на пазара те не са много, а ние успяваме да ги предложим на изключително добра цена“, коментира Илчев. Той допълни, че компанията често въвежда нови продукти и има стратегия да може да спира и да стартира отново отделни артикули според пазарното търсене.



Малките производители на ръчно приготвен шоколад нямат друг избор освен да вдигат цените, особено при поскъпване на какаото. Разчитат на екип от 11 души, а производството е разположено близо до магистрала "Тракия“ в село Калековец.



"За мен всяка сутрин първото нещо е грижата за хората. Ако те не се чувстват спокойни, не идват на работа с увереност и няма да вложат енергията си в това, което правят. Трудно е, но това е най-важното за един бранд“, призна Илчев.



Според основателя конкуренцията в България е "здравословна“. "Имаме много добри отношения – можеш да вдигнеш телефона и да се чуем. Конкуренцията ни мотивира да бъдем различни и да създаваме ноу-хау продукти“, завърши той.