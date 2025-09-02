ИЗПРАТИ НОВИНА
Бившият "г-н опасен чар" пак е в грешка, осъдиха го
Автор: Ивет Калчишкова 20:49Коментари (0)800
© Plovdiv24.bg
Ангел Караматев от Асеновград бе условно осъден от Районен съд Пловдив вчера, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Мъжът е добре познат на съда и полицията. Преди години той привлече вниманието с "опасния си чар“, чрез който успяваше да заблуждава жени и да им взема големи суми пари. Делата срещу него се точеха с години и в крайна сметка бе осъден, че е измамил приятелката си Атанаска Спасова с над 35 000 лв.

През миналата година Караматев отново е на подсъдимата скамейка, но този път обвиненията са за друг тип измами.

Според обвинителния акт, между април 2019 г. и февруари 2020 г. в Пловдив, София, Асеновград и Бачково той успял да заблуди няколко души и да им причини щети за близо 32 000 лева. Ключовата му роля в схемите била да се представя за човек с влияние и връзки. Караматев твърдял пред жертвите си, че е служител на ДАНС. Дори показвал служебна карта и значка, сложени в кожен калъф.

Правел го обаче толкова бързо, че хората не успявали да ги разгледат внимателно. Разказвал и измислени истории – за проведени акции, специални обучения и случки от "професионалния“ му живот, които звучали убедително за нищо неподозиращите хора.

Освен за таен агент, Караматев се представял и за човек с връзки в банки, в НАП, в животновъдството и дори в системата за евросубсидии.

Убеждавал хората, че може да уреди кредити на хора с лоша кредитна история или да осигури "връзки“ там, където е нужно. Често жертвите му давали пари, вярвайки, че това са суми за теглене и връщане на бързи кредити, рушвети към "институции“,покриване на измислени дългове и закупуване на техника на лизинг.

Всъщност всички тези обяснения били част от измамните му схеми, а парите потъвали в неговия джоб.

Караматев до последно твърдял, че е невинен. Съдът обаче не прие доводите му и го осъди условно на 2 години и 6 месеца с 5 години изпитателен срок.

Той трябва да има задължителни срещи с пробационен служител за времето на изпитателния срок. Трябва да върне парите и на двамата пострадали и да заплати разноските по делото.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Пловдив. 

На излизане от съдебната зала един от ужилените бе щастлив от развоя на делото.

"Осъдихме го.", каза той.


