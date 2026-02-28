Интервю за предаванетопоАрлин Каспарян, куратор на изложбата "Истини и въображения: Пинокио и други фантазии", показана в сградата на Общински съвет Пловдив до 1 март.Самата изложба е представена от 21 графики, сюрреалистично, от италианския художник Франческо Де Франческо, който всъщност е лекар по професия. С рисуване е започнал да се занимава от мъничък, но тъй като цялото му семейство потомствено са лекари и фармацевти, той продължава тази традиция и става един изключително добър лекар, кардиолог, който независимо, че е бил вече в пенсионна възраст, по време на COVID започва да помага на колегите си. За жалост го изгубваме като художник и като творец. Тези 21 графики са направени, като във всяка една графика има по 3-4 епизода от книгата, където авторът си служи не изключително прецизно с книгата, а той ни добавя енигми, които ние сами трябва да разказваме. Използва също и класики от произведения на изкуството, като можем да видим там Венерата от Савиняно в първата картина, създаването на Пинокио, можем да видим Венера Милоска, можем да видим "Витрувиански човек" на Леонардо да Винчи и още други. По същия начин се вдъхновява и от плаката на Стивън Спилбърг "Челюсти", за да пресъздаде акулата на италиански, на български кита, който гълта Пинокио и баща му.Изключително красиви, изключително прецизно нарисувани са животните в неговите графики, толкова са добри, че могат да вземат място в сборници за животни.Точно така, абсолютно, има символика, защото ето, в първата картина, която е любима на големия му син, например извън това, че той е направил раждането на Пинокио, като го е сложил в утробата на Венерата от Савиняно в ембрионална поза, той е сложил една физиономия на крещящ мъж и пирона, които са препратка към Христовото разпятие и към това, че всяко едно раждане е свързано с болка и с писък.Изключително интересно поднесени картини, в които малките зрители могат да намерят разбира се части от книгата, която той илюстрира. А за нас, големите, тук вече ние се замисляме на тази по-голяма възраст за всички жертви, които правим, за всички измами, в които присъстваме и как може човек да манипулира. Произведенията са толкова хубаво направени, че наистина трябва да се видят. Не е само една обикновена изложба с графики. Те носят много голямо послание на всеки един от нас. И не можеш само да подмениш картината, гледайки я, трябва и да вникнеш във всяка една.Ами, всъщност знам, в интерес на истината, защо се е вдъхновил. Едно време, един ден, той отива в неговата къща, на два етажа, и вечерта посяга към една книга на Беато Анджелико, искал да погледне илюстрации от автора. Обаче случайно, но нали ние знаем, че случайни неща на този свят няма, се оказва, че оттам, където трябва да е книгата на Беато Анджелико, пада в ръцете му книгата на Пинокио - старо издание, което неговият баща му е бил подарил. И се зачита. Разбира се, ние на тази възраст, когато започнем отново да четем Пинокио, абсолютно по различен начин гледаме на тази книга. И може би това е било причината, той да бъде вдъхновен от една от най-превежданите книги на света и да направи тези 21 графични илюстрации.Изложбата отначало е представена в Италия, след това организаторът Сдружение "Докосни дъгата", иска да популяризира европейското изкуство и в България, и това да бъде децентрализирано. След София и Пловдив, изложбата отива и във Видин, така че не само големите градове да се докоснат до това богатство, а да се докоснат и други. Разбира се, с помощта на Национален фонд "Култура", с италианското посолство, консулството, Италианския културен институт. Нещо като мост между държавите, от което наистина имаме нужда.Изложбата трябваше да бъде в библиотека "Иван Вазов", но е в Общинския съвет сега, защото има един голям ремонт в библиотеката.Иначе, благодарим страшно много на директора на библиотека "Иван Вазов" г-н Минев, който ни оказа изключително голямо съдействие и благодарение на него толкова бързо успяхме да заменим залата със залата на Общинския съвет. Беше изключително интересно откриването, защото имаше и театрална миниатюра, бяха поканени дечица от социални домове, бяха поканени дечица от гимназии, за да могат да рисуват рисунки по прочит на Пинокио. Беше изключително интересно наистина и много зареждащо.