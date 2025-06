© виж галерията Приятно юнско време, страхотна публика на едно величествено място като Античния театър, изумителен музикант. При тези обстоятелства концертът на Дейвид Гарет в Пловдив просто нямаше как да не бъде сполучлив.



Пловдив бе единственият български град, включен в едноименното световно турне на цигуларя. Около 2500 души имаха възможността да се докоснат до гения на прочутия цигулар.



Гарет излезе във вторник вечер сцената на Античния театър, за да представи албума си Millennium Symphony.



Millennium Symphony събира най-добрите хитове от последните 25 години. Цигуларят определя този свой проект като лична "кросоувър революция". В него успява да представи свои версии на любими поп песни, включително хитове на Тейлър Суифт, Риана, Ед Шийрън и Дейвид Гета.



Гарет раздаде сърцето си на сцената и заедно със своята група заредиха с позитивна енергия топлата публика в Пловдив, която си тръгна от Античния театър с уникално изживяване за цял живот.



Концертът включваше разнообразен репертоар от класически произведения и съвременни хитове, адаптирани в характерния стил за родения в ААХЕН виртуоз. Многоликият подбор от песни демонстрира стремежа на Гарет да премахне границите между класическата и съвременната музика и предложи на публиката едно незабравимо музикално удоволствие за сетивата.



Ето и цялата сетлиста на Дейвид Гарет:



Сет 1



1.Seven Nation Army - (The White Stripes cover)



2 Naughty Girl (Beyoncé cover)



3. Moves Like Jagge (Maroon 5 cover)



4. Señorita (Shawn Mendes & Camila Cabello cover)



5. As It Was (Harry Styles cover)



6. Dance Monkey (Tones and I cover)



7. Take Me to Church (Hozier cover)



8. Wake Me Up (Avicii cover)



9. The Joker and the Queen (Ed Sheeran cover)



10. Despacito (Luis Fonsi cover)



11. Mein Herz brennt (Rammstein cover)



12. Shape of You (Ed Sheeran cover)



Сет 2:



13. Blinding Lights (The Weeknd cover)



14. Russian Roulette (Rihanna cover)



15. Survivor (Destiny’s Child cover)



16. THE LONELIEST (Måneskin cover)



17. Smells Like Teen Spirit / Walk This Way / Smooth Criminal / The 5th / He's a Pirate



18. Titanium (David Guetta, Sia cover)



19. Shake It Off (Taylor Swift cover)



На бис:



20. Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance cover)



21. Viva la Vida (Coldplay cover)



Със своите 17 албума зад гърба си, 5 милиона продадени копия и над 5 милиарда стрийма по целия свят, Гарет се превърна в един от най-успешните солови артисти.