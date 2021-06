Античният театър посреща любимка на българската публика

© Античен театър



3 коментара за Античен театър ул. "Цар Ивайло" Събития в обекта: Големите БГ рок гласове 25.07.2021 Виж всички 6 събития в Античен театър



Сара Тавареш е явление в световната музика, което владее критици и публика с умението си да плува през музикални стилове, размивайки граници. Гласът й е топъл и трениран инструмент, който предава вярно търсенията на артистичната й душа.



Всеки, който е слушал някой от шестте й албума, знае, че времето задължително ще е топло. Концертът се организира Blue Hills Events и е част от фестивала Music of the Ages.



Музикален форум Музика от вековете/Music of the Ages се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2021 година.



Билети, на цени от 20 до 40 лева, в системата на Eventim. Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки и капацитет.