|Адвокат: Бакшишите знаят повече от ДАНС и МВР!
Сменя човек през деня две таксите и вече е информиран поне колкото един разследващ полицай. След това още две и може да се напише доклад с елементи на анализ, с когото висш агент от ДАНС би поискал кариерно развитие и двойна заплата.
Тези хора - бакшишите, знаят всичко - от обществена и политическа информация, до социална, логистична и комунална такава.
Та седя и се чудя, защо този информационен ресурс не се използва. При всички случаи ще излезе по на сметка във финансов план за обществото".
Из фейсбук профила на адвокат Тодор Кръстев.
