7 години затвор за Стойко след тежък побой и смърт на Живко
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29Коментари (0)233
© Plovdiv24.bg
ВКС потвърди решение на Пловдивския апелативен съд, с което Стойко Ч. е осъден на 7 години лишаване от свобода, понеже през месец септември 2023 г. в землището на с. Скутаре, като непълнолетен, но навършил 16-годишна възраст, е извършил грабеж на 60 лв. от Живко Пейчев, причинявайки му тежка телесна повреда.

Двамата работели в стопанство, близо до селото. На 10 септември 2023г. Стойко Ч. срещнал Живко Пейчев и го запитал има ли пари в себе си. Пострадалият отвърнал, че няма. Подсъдимият пребъркал джобовете на колегата си и намерил в тях 60 лв. След това започнал да му нанася удари с ръце и ритници по тялото, искайки още пари. Пострадалият паднал на земята от нанесения побой. Получил счупвания на шест ребра и разкъсване на слезката. Успял да се придвижи на половин километър от фермата и останал там да лежи на земята. На мястото нямало път и не преминавали пастири, поради което нямало как да бъде забелязан.

Тялото му била открито след три дни от случайно преминаващи през полето служители, ангажирани с ремонт по железопътна линията в района. След подаден сигнал на тел.112, на местопроизшествието пристигнали екипи на полицията и на Бърза помощ. Лекарите констатирали смъртта на пострадалия.

ВКС посочва в мотивите си, че Пловдивският апелативен съд е направил професионално издържана преценка на всички събрани по делото доказателства. Всички те са били подложени на внимателен и прецизен анализ и е стигнат до единствено възможния и категоричен извод за автора на деянието. По делото е прието и заключение на медицинска експертиза, която е дала категоричен отговор на причината за смъртта. Напълно справедливо е преценен и размерът на наложеното наказание.

Решението на ВКС е окончателно.


