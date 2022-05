Ще спечели ли Украйна "Евровизия"?

© The Times Очаква се конкурсът за песен "Евровизия" да направи политическо изявление в събота, като хвърли тежестта си зад украинското участие.



"Стефания", песен на оркестър Калуш, която смесва украински фолк и рап, е фаворитът за спечелване на конкурса.



"Те имат гласа на съчувствието и повече хора от обикновено могат да се включат, само, за да ги подкрепят“, каза служител на "Евровизия", който наблюдава групите как репетират във вторник в Торино, където се провежда конкурсът, пред The Times.



Един от членовете на оркестър Калуш не успя да стигне до Италия, след като избра да остане и да се бори с руската инвазия, докато на останалите членове беше дадено специално разрешение да напуснат Украйна. Те трябва да се върнат веднага след състезанието.



27-годишният Олех Псюк, лидерът на групата и автор на нейните песни, си взе почивка, за да се състезава. Той помага на бездомните украинци да намерят подслон и лекарства. "Стефания" от заглавието на песента е неговата майка, а текстът включва "Полето цъфти, но косата й посивява". Написана преди войната, тя съдържа и пророческата лирика: "Винаги ще намеря пътя си у дома, дори всички пътища да са разрушени".



"След началото на войната песента започна да означава нещо за много хора, тъй като те я тълкуваха като песен за "Майка Украйна". Ето защо песента е в сърцата на много украинци и се надяваме, че и европейците ще я харесат", казва Псюк пред The Times.



Мика, англо-ливанският певец и водеща на конкурса, заяви: "Тази песен ме кара да настръхвам."



Песента беше на второ място в конкурса за избор на Украйна, но победителката бе дисквалифицирана, тъй като се оказа, че е посетила контролирания от Русия Крим през 2015 г. Според някои уебсайтове за залагания, участието на Украйна има почти 50% шанс да спечели състезанието, като домакинът Италия е следващ с 15%.



Проруските гласоподаватели на Евровизия няма да имат шанс да покажат подкрепата си за Москва – Русия беше дисквалифицирана, за да се избегне "развалянето на репутацията на конкурса". Това придава на шоуто вид политическо напрежение, отсъстващо през последните години.



Тази година около 200 милиона зрители ще се включат и ще получат 50% от гласовете, като подкрепата на изпълнителите в социалните медии става решаваща. Това може да е в полза на "Стефания", която вече е събрала пет милиона гледания в YouTube. Другата половина от гласовете се подава от жури, избрано от всяка от 40-те конкуриращи се нации, което не може да гласува за собствената си страна.



"Някои държави подкрепят други – има тактическо гласуване и контакти между делегациите преди шоуто", казва вътрешен човек.



Ако Украйна триумфира, тя ще спечели правото да бъде домакин на шоуто през следващата година. "Това ще бъде нова, интегрирана, добре развита и процъфтяваща Украйна", обещава Псюк.