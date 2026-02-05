При покупка на стар автомобил - бонус

© илюстративна снимка Стимулите за покупка на автомобил са инструмент, използван от различни различни страни (европейски и неевропейски) в подкрепа на продажбата на нови коли, основно с ниски емисии. Те обаче не са единни за целия ЕС, което накара ACEA (Европейска асоциация на автомобилните производители) да поиска от властите в Брюксел съдействие по този въпрос. Любопитното в случая обаче е, че става въпрос за стимули за употребявани автомобили.



Според асоциацията, която цитира проучване, извършено в сътрудничество с компанията Quantalyse, пазарът втора употреба е "мъртвата точка" на европейския екологичен преход. Ако остатъчните стойности се сринат и инфраструктурата за зареждане остане незапълнена, съществува риск пазарът да се парализира. Затова и голямото предизвикателство е да е търси възможност за покупка на употребявани автомобили, което ще гарантира, че "зелената" технология се разпространява еднакво във всички слоеве на обществото.



Именно в това е смисълът да се искат стимули за употребявани автомобили, които да включват модели на няколко години, отговарящи на хомологация Евро 6. Така ще бъде обновен и съответно подмладен европейския автомобилен парк, чиято средна възраст е 12 години.



Според Асоциацията на производителите предимствата на политика на стимули за употребявани автомобили са много:



Стабилност на остатъчните стойности: стимулирането на употребяваните продукти за пожар поддържа цените за препродажба, намалявайки риска, възприеман от ранните купувачи и кредитори, което намалява таксите за лизинг и стимулира продажбата на нови превозни средства.



Достъпност и приобщаване: целевите използвани стимули (особено за превозни средства над 5-годишна възраст) позволяват на домакинствата с ниски доходи, за които новият е недостъпен, да участват в електрическия преход.



Мултиплициращ ефект: всяко евро, инвестирано за подобряване на запазването на стойността във втора ръка, оказва същото въздействие като субсидията за покупка в евро, но без преки разходи за данъкоплатците, тъй като укрепва доверието на целия пазар.



Усвояване на предлагането: Без мерки, които стимулират търсенето на употреба, масивният приток на електрически превозни средства от флота на компаниите рискува да създаде излишно предлагане, което потиска цените и блокира обновяването на автопарка, пише automedia.investor.bg.