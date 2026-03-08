NRK.
Полицията в Осло заяви, че е получила няколко обаждания за експлозии около 1 часа сутринта на 8 март. Командирът на полицията Майкъл Делемир уточни, че взривът е ударил входа на консулската част на посолството.
По думите му щетите са ''малки'', като добави: ''Не коментираме вида на щетите, какво точно е избухнало и подобни подробности, защото разследването е в много ранен етап.“
По-късно Делемир допълни, че полицията ''има представа за причината'' и уточни: ''Изглежда, че това е акт, извършен от някого''.
Служителите на реда започнаха издирване на евентуалните извършители на експлозията, включително с помощта на дрон и хеликоптер.
Районът около посолството беше проверен за други опасни предмети, но нищо не бе открито.
Министърът на правосъдието и обществената сигурност Астри Аас-Хансен заяви, че това е ''неприемлив инцидент и се приема изключително сериозно''.
Експлозията се случва на фона на продължаващата операция на САЩ и Израел срещу Иран, която започва осмия си ден в неделя.
Американските посолства в Близкия изток са с повишена готовност заради военните операции на САЩ в Иран, а няколко вече са били обект на атаки след ответни действия на Техеран срещу индустриални и дипломатически обекти.
Делемир обаче подчерта, че към момента няма данни инцидентът в Осло да е свързан с конфликта. ''Не го свързваме с конфликта. Все още е твърде рано за това'', отбеляза той.
Припомняме, че САЩ започнаха операция срещу Иран на 28 септември. В резултат на ударите по Техеран бяха елиминирани редица лица от иранското ръководство, включително върховния лидер на страната Али Хаменей. Иранските ответни удари с ракети и дронове ''Shahed'' засегнаха почти целия регион и парализираха въздушния трафик и логистиката на петрола от Персийския залив.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вижда друг край на операцията освен безусловната капитулация на Иран и заяви вчера, че военноморските и военновъздушните сили на страната са ефективно унищожени.
Иранският президент Масуд Пезешкиан пък обяви вчера, че Тръмп може ''само да мечтае за капитулацията на Техеран''.
