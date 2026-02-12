ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Цените на имотите в Гърция надхвърлят двойно реалната си стойност
На второ място се нареждат Пирея и околните ѝ райони, където е отчетено кумулативно поскъпване съответно от 110% и 115%, достигайки 2540 евро/кв.м в Пирея и 2167 евро/кв.м в предградията му.
Най-същественият дял от този ръст е реализиран през периода 2023–2024 г., вследствие на промените в условията за получаване на разрешение за пребиваване по програмата "Златна виза“. Те насочиха интереса на голяма част от чуждестранните инвеститори към Пирея, тъй като това остава една от малкото зони в Атика, където все още може да се кандидатства при по-ниския праг от 250 000 евро.
В наша съседка цените на имотите надхвърлят двойно реалната стойност
Защо се появява тази разлика?
През последната година в Гърция цените на имотите също надхвърлят двойно реалната стойност. Средната искана цена за жилищни имоти в евро на квадратен метър в Гърция е почти два пъти по-висока от цената, посочена в договорите за покупко-продажба, според национално проучване на Prosperty, представено във вторник в контекста на конференцията за недвижими имоти Prodexpo 2025, цитирано от гръцката медия Ekathimerini.
Разликата е още по-голяма въз основа на крайната стойност, тъй като продавачите искат средно 307 700 евро, в сравнение със 105 000 евро, което е средната обявена стойност в договорите за покупко-продажба.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:12 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:47 / 10.02.2026
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жер...
19:01 / 10.02.2026
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни проду...
10:38 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS