Цените на имотите в Гърция надхвърлят двойно реалната си стойност
Автор: ИА Фокус 11:20Коментари (0)177
©
При сравнение между Атика и Солун най-висока доходност отчита пазарът на жилища в община Солун, където цените са нараснали със 146% от четвъртото тримесечие на 2018 г. до четвъртото тримесечие на 2025 г. Според данни от обявените продажни цени в платформата Spitogatos.gr, средната стойност се е повишила от 1071 евро на квадратен метър до 2635 евро/кв.м., изпреварвайки дори централните части на Атина, пише businessnovinite.bg.

На второ място се нареждат Пирея и околните ѝ райони, където е отчетено кумулативно поскъпване съответно от 110% и 115%, достигайки 2540 евро/кв.м в Пирея и 2167 евро/кв.м в предградията му.

Най-същественият дял от този ръст е реализиран през периода 2023–2024 г., вследствие на промените в условията за получаване на разрешение за пребиваване по програмата "Златна виза“. Те насочиха интереса на голяма част от чуждестранните инвеститори към Пирея, тъй като това остава една от малкото зони в Атика, където все още може да се кандидатства при по-ниския праг от 250 000 евро.

В наша съседка цените на имотите надхвърлят двойно реалната стойност

Защо се появява тази разлика?

През последната година в Гърция цените на имотите също надхвърлят двойно реалната стойност. Средната искана цена за жилищни имоти в евро на квадратен метър в Гърция е почти два пъти по-висока от цената, посочена в договорите за покупко-продажба, според национално проучване на Prosperty, представено във вторник в контекста на конференцията за недвижими имоти Prodexpo 2025, цитирано от гръцката медия Ekathimerini. 

Разликата е още по-голяма въз основа на крайната стойност, тъй като продавачите искат средно 307 700 евро, в сравнение със 105 000 евро, което е средната обявена стойност в договорите за покупко-продажба.







Още новини от Международни новини:
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:12 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:47 / 10.02.2026
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години  е било жер...
19:01 / 10.02.2026
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни проду...
10:38 / 10.02.2026

