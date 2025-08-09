ЗАРЕЖДАНЕ...
|CBS News: Зеленски може да присъства на срещата Тръмп-Путин в Аляска
Белият дом заяви по-рано тази седмица, че Тръмп е готов да се срещне както с Путин, така и със Зеленски, но в петък Тръмп намекна, че може да започне само със среща с Путин, като заяви пред репортери, че планира да "започне с Русия".
Американският президент също така заяви, че вярва, че "има шанс“ да организира тристранна среща с украинския и руския лидер.
Руският бизнесмен и съветник на Путин Кирил Дмитриев потвърди планираната среща в публикация в социалната мрежа X, в която не се споменава войната между Русия и Украйна. Той предложи САЩ и Русия да "си сътрудничат в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и извън нея".
