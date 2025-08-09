ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Стрелба на Таймс Скуеър в Ню Йорк, трима души са ранени
Инцидентът е станал около 1:20 часа сутринта, между Уест 44-та улица и 7-мо авеню в Манхатън, като полицейските сили и спасителните екипи са пристигнали незабавно на мястото. Според властите ранените са 18-годишна жена, 19-годишен младеж и 65-годишен мъж, които са били откарани в болницата "Белвю“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 389
|предишна страница [ 1/65 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
CBS News: Зеленски може да присъства на срещата Тръмп-Путин в Аля...
09:18 / 09.08.2025
Тръмп ще се срещне с Путин на 15 август
06:49 / 09.08.2025
Мними врачки завлякоха наивница с десетки хиляди евро
19:51 / 08.08.2025
Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин
14:47 / 08.08.2025
Делото "Золинген": Влиза в сила доживотната присъда на подпалвача...
14:35 / 08.08.2025
NYP: И Тръмп има условие за срещата си с Путин
21:19 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS