Стрелба на Таймс Скуеър в Ню Йорк, трима души са ранени

В събота, 9 август, сутринта на Таймс Скуеър е открита стрелба, при която са рани трима души, сред които една млада жена и двама мъже, на едно от най-оживените места в Ню Йорк. Заподозреният е арестуван, а ранените са извън опасност, предава The Times.



Инцидентът е станал около 1:20 часа сутринта, между Уест 44-та улица и 7-мо авеню в Манхатън, като полицейските сили и спасителните екипи са пристигнали незабавно на мястото. Според властите ранените са 18-годишна жена, 19-годишен младеж и 65-годишен мъж, които са били откарани в болницата "Белвю“.