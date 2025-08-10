Много силно земетресение от 6.0 недалеч от България

© emsc Силно земетресение разлюля Турция в 19.53 часа тази вечер. Това съобщиха от Европейския сеизмологичен център.



Магнитудът на труса е 6 по скалата на Рихтер. Той е регистриран в западната част на страната на 17 километра южно от Бигадич. Дълбочината му е 11 километра.



Епицентърът на земетресението е на около 400 км от границата с България. В Бургас бе получено съобщение на мобилните телефони.



Трусът е усетен и у нас.