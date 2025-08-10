ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много силно земетресение от 6.0 недалеч от България
Магнитудът на труса е 6 по скалата на Рихтер. Той е регистриран в западната част на страната на 17 километра южно от Бигадич. Дълбочината му е 11 километра.
Епицентърът на земетресението е на около 400 км от границата с България. В Бургас бе получено съобщение на мобилните телефони.
Трусът е усетен и у нас.
