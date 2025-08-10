ИЗПРАТИ НОВИНА
Много силно земетресение от 6.0 недалеч от България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:14
© emsc
Силно земетресение разлюля Турция в 19.53 часа тази вечер. Това съобщиха от Европейския сеизмологичен център.

Магнитудът на труса е 6 по скалата на Рихтер. Той е регистриран в западната част на страната на 17 километра южно от Бигадич. Дълбочината му е 11 километра.

Епицентърът на земетресението е на около 400 км от границата с България. В Бургас бе получено съобщение на мобилните телефони.

Трусът е усетен и у нас.







